Dolores O'Riordan chciała rozpocząć prace na nową płytą The Cranberries

Gitarzysta The Cranberries, Noel Hogan, opowiedział o swojej rozmowie z Dolores O'Riordan, którą odbył na trzy dni przed jej śmiercią.

Dolores O'Riordan snuła plany na przyszłość /Jo Hale /Getty Images

Wokalistka The Cranberries, Dolores O'Riordan, zmarła 15 stycznia w Londynie, w wieku 46 lat.

W rozmowie z "Rolling Stone" gitarzysta The Cranberries, Noel Hogan, wyjawił, że trzy dni przed śmiercią swojej przyjaciółki rozmawiał z nią przez telefon.

Dolores O'Riordan mówiła o nagrywaniu pierwszej od sześciu lat płyty zespołu. Wspominała również o wyruszeniu w trasę koncertową w marcu.

Gitarzysta zdradził także, iż 14 stycznia O'Riordan przysłała mu mailem nowe piosenki, które potencjalnie miały trafić na ich nowy album.

W niedzielę, 21 stycznia, w kościele św. Józefa w Limerick odbyła się oficjalna ceremonia pogrzebowa Dolores O’Riordan. Dwa dni później rodzina i przyjaciele pożegnali wokalistkę podczas prywatnego pogrzebu.

Przypomnijmy, że ciało O’Riordan znalazła hotelowa sprzątaczka. Weszła do pokoju wynajmowanego przez wokalistkę, myśląc, że jest pusty. Dolores O'Riordan leżała w łazience.

19 stycznia podano, że wokalistka nie zmarła z przyczyn naturalnych i w związku z tym rozpoczęto śledztwo. Zlecono także różne testy, które pozwolą ustalić, co doprowadziło do zgonu gwiazdy. Dochodzenie przedłużono do kwietnia.

The Cranberries największą popularnością cieszyli się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.