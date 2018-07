Doda w żałobie. Wystawiła bilety na koncert Guns N' Roses w Chorzowie

Osobiste dramaty (śmierć ukochanej babci, odejście psa Bandziora) sprawiły, że Doda postanowiła wystawić na aukcję bilety na koncert Guns N' Roses w Chorzowie (9 lipca), które otrzymała od Slasha, gitarzysty tej amerykańskiej formacji.

Doda jest w żałobie po śmierci babci AKPA

Rozpoczęta oficjalnie 1 kwietnia 2016 r. trasa "Not in This Lifetime... Tour" grupy Guns N' Roses do tej pory przyniosła ponad 480 mln dolarów, co daje jej czwarte miejsce na liście najbardziej kasowych tras wszech czasów.

3 czerwca rozpoczęła się kolejna europejska odsłona, która obejmuje 19 występów, w tym 9 lipca na wyremontowanym Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Obecnie na scenie występują Axl Rose (wokal), Slash (gitara), Duff McKagan (bas) oraz Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara), Frank Ferrer (perkusja) i Melissa Reese (klawisze).

W Chorzowie miała bawić się zaprzyjaźniona ze Slashem Doda, która była jednym z supportów Gunsów na ich poprzednim koncercie w Gdańsku w czerwcu 2017 r.

Znajomość polskiej wokalistki z jednym z najlepszych gitarzystów w historii rocka sięga jeszcze wcześniej - w listopadzie 2015 r. ku sporemu zaskoczeniu Doda gościnnie pojawiła się u boku Slasha w Atlas Arenie w Łodzie, gdzie zaśpiewała przebój "Sweet Child O' Mine" Guns N' Roses.

"Jak wiecie, 20 czerwca zmarła moja ukochana babcia. To był mój pierwszy pogrzeb w rodzinie. 2 tygodnie później odszedł mój kolejny członek rodziny, ukochany pies, który towarzyszył mi przez ostatnie 13 lat. Nie umiem sobie jeszcze z tym poradzić na tyle, żebym umiała się cieszyć z tak wyjątkowej chwili, jaką jest KONCERT GUNS’N’ROSES w Chorzowie 9 lipca. Dostałam zaproszenie od Slasha i mimo iż jeszcze miesiąc temu cieszyłam się, że znowu spotkam mój ulubiony zespół, dziś moje serce jest w żałobie" - napisała Doda na Facebooku.

W związku z żałobą wokalistka postanowiła przekazać na charytatywną aukcję swoje dwa bilety oraz kostkę Slasha, którą grał na koncercie w Gdańsku. Pieniądze mają trafić do starszych ludzi, którymi opiekuje się fundacja Stowarzyszenie mali bracia Ubogich.

Na razie cena wynosi 2 tys. zł od jedynego licytującego.