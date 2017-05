Doda w "Tańcu z gwiazdami" ("Sens" Virgin)

Gościem dzisiejszego (5 maja) półfinału "Tańca z gwiazdami" będzie Doda, która wraz z grupą Virgin zaprezentuje najnowszy singel "Sens".

Doda wystąpi gościnnie w "Tańcu z gwiazdami" /AKPA

Recenzja Recenzja Virgin "Choni": Bardzo niebezpieczna kobieta

Przypomnijmy, że w listopadzie 2016 r. grupa Virgin zaprezentowała płytę "Choni", na której znalazło się 13 piosenek: sześć premierowych, pięć największych przebojów zespołu (m.in. "Dżaga", "2 bajki", "Znak pokoju" i "Mam tylko ciebie") oraz dwa bonusy: remiks "Niebezpiecznej kobiety" (Forest) i "Hard Heart".

Tym materiałem po 10 latach pod szyldem Virgin powrócili Doda oraz gitarzysta i kompozytor Tomek Lubert.

"Sens" to kolejny premierowy singel, po "Kopiuj - wklej" i "Niebezpieczna kobieta" (ten utwór promował film "Pitbull. Niebezpieczne kobiety").

Z kolei "Kopiuj - wklej" zespół premierowo zaprezentował na gali z okazji 25-lecia "Super Expressu". Głośno komentowano jednak nie sam występ, ale kreację Dody, która przed prezydentem Andrzejem Dudą pokazała niemal nagie pośladki.

We wtorek (22 listopada) prezydent Andrzej Duda był gościem specjalnym gali z okazji 25-lecia "Super Expressu". Na wydarzenie zaproszono także Dodę, która wraz z zespołem Virgin zaśpiewała piosenkę "Kopiuj wklej". Rabczewska po wejściu na scenę zapytała, gdzie jest "najważniejszy gość". Kiedy redaktor naczelny wskazał jej Andrzeja Dudę, ta wręczyła prezydentowi kawałek tortu. Gdy następnie Doda odwróciła się, wszyscy mogli zobaczyć jej pośladki, które widać było przez prześwitującą kreację.

"Sens" Doda wykona jako gość specjalny "Tańca z gwiazdami". Po programie premierę będzie miał teledysk do tej piosenki.

Teledysk opowiada losy człowieka, który doświadczył wielu miłosnych niepowodzeń. Na swojej drodze życia, spotykał wyłącznie nieszczerą miłość.

"W przedstawionej historii, wyjaśniam powód błagalnego krzyku, który skierowany jest do potencjalnej - przyszłej - miłości, jaka może pojawić się w życiu każdego z nas, aby nie popełniał tych samych błędów, co jego poprzednicy. Ty mnie nie sprzedawaj, ty mnie kochaj. Chociaż ty spróbuj zrobić to, co ja jestem w stanie ci dać, czyli prawdziwą miłość!" - opowiada Doda.

Wokalistka w teledysku występuje w dwóch rolach m.in. jako zamknięty motyl w szklanej gablocie.

"Sam fakt bycia motylem w tym teledysku, mówi o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy. Każdy z nas szuka szlachetnej, prawdziwej oraz szczerej miłości, która będzie bezinteresowna. Zwłaszcza po wielu porażkach spotykania ludzi, którzy sprzedawali mnie - widzom - jak eksponat motyla. Warto obejrzeć ten klip, ponieważ będzie można dowiedzieć się z niego rzeczy, o których normalnie bym nie powiedziała... Z pewnością przypadnie on do gustu moim fanom i ludziom, którzy doszukują się w klipach muzycznych głębszego przekazu" - zachęca Doda.

Za teledysk ponownie odpowiada Justyna Dudek.



