Do łezki łezka... Łzy gwiazd muzyki w 2017 roku

Wzruszające wyznania i chwytające za serce wystąpienia. Te gwiazdy w tym roku nie potrafiły ukryć swoich łez.

Płaczące gwiazdy 2017. Od góry: Agnieszka Chylińska, Aaron Carter, Michał Szpak i Katy Perry /

Michał Szpak

Podczas jednej z bitew w "The Voice of Poland" Michał Szpak wysłał na scenę Jacka Wolnego i Maję Kapłon. Uczestnicy wykonali piosenkę. "Beneath Your Beautiful" Labirinth i Emeli Sande. Ich trener w trakcie występu dosłownie zalał się łzami. Szpak był dodatkowo zasmucony tym, że musiał wyrzucić zawodnika lub zawodniczkę z drużyny. Ostatecznie pozbył się Mai Kapłon.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Wolny w duecie z Mają Kapłon w "The Voice of Poland" TVP

Selena Gomez

W tym roku Selena Gomez, oprócz zaprezentowania nowych singli, wciąż walczyła o poprawę swojego stanu zdrowia. We wrześniu gwiazda przeszła przeszczep nerki. Organ podarowała jej przyjaciółka, aktorka Francia Raisa. Pod koniec października piosenkarka opowiedziała o operacji w programie "Today Show", a przy okazji nie ukrywała swoich łez.

Podobnie podczas gali magazynu "Billboard", gdy wokalistka odbierała nagrodę w kategorii kobieta roku. Gomez, wspominając o traumatycznych przeżyciach z ostatnich miesięcy, nie potrafiła opanować wzruszenia.



Wideo Selena Gomez Speaks Out About Kidney Transplant From Her Best Friend Francia Raisa | TODAY

Agnieszka Chylińska

Występ Tadeusza i Barbary Walewacz w "Mam talent" poruszył jurorów programu, a zwłaszcza Agnieszkę Chylińską. "Każda żona chciałaby usłyszeć od swojego męża takie słowa, prosiłabym o to, żeby nie oceniać tego występu" - powiedziała zapłakana Chylińska.

Zdjęcie Agnieszka Chylińska / TVN

W tym roku statuetkę Grammy za najlepszy album, ku zaskoczeniu wielu osób, odebrała nie Beyonce za płytę "Lemonade", a Adele za album "25". Zaskoczona była również Brytyjka, która na scenie podziękowała swojej koleżance.

"Jestem bardzo wdzięczna, ale artystką mojego życia jest Beyonce i dla mnie jej płyta 'Lemonade' jest taka monumentalna..." - mówiła. Beyonce, słysząc te słowa, nie kryła wzruszenia, co szybko wychwycili dziennikarze.



Wideo Adele Wins Album Of The Year | Acceptance Speech | 59th GRAMMYs

Aaron Carter

2017 rok nie był dla Aarona Cartera zbyt życzliwy. Miał problemy z prawem, a jego walka z nałogami i próba powrotu do zdrowia, stała się tematem mediów plotkarskich w Stanach Zjednoczonych. Aaron Carter udzielił m.in. specjalnego wywiadu "Entertainent Tonight", w trakcie którego przysięgał, że nie ma problemów z narkotykami i otwarcie mówił o tym, że skreśliła go nawet jego rodzina.



Wideo EXCLUSIVE: Aaron Carter Tears Up Talking About His Eating Disorder Admits He Gets Fillers in His …

W sierpniu przez Stany Zjednoczone przeszedł huragan Harvey, który doprowadził do śmierci 77 osób i spowodował zniszczenia szacowane na dziesiątki miliardów dolarów. Wśród gwiazd, które postanowiły wesprzeć poszkodowanych była Miley Cyrus, która za pośrednictwem swojej fundacji przekazała ofiarom pół miliona dolarów.

"Nie mogę o tym rozmawiać, ponieważ to sprawia, że staję się bardzo smutna" - mówiła wzruszona Cyrus.



Wideo Miley Cyrus Moved To Tears Over Hurricane Harvey

Katy Perry

W ramach promocji płyty "Witness" Katy Perry postanowiła pokazać swoim fanom część swojego prywatnego życia. W trakcie specjalnego streamu widzowie mogli oglądać zachowania Perry i jej codzienne obowiązki. Wokalistka nie przerwała transmisji nawet podczas prywatnej sesji psychoterapeutycznej, kiedy to przyznała się do myśli samobójczych.

"Jest mi wstyd, że miałam takie myśli, że czułam się, jakbym spadła na dno. Napisałam tę piosenkę, bo wierzę, że istnieje wyższa siła, nazywam ją Bogiem" - mówiła Perry, wyjaśniając, co miała na myśli tworząc utwór "By The Grace of God".