DNCE prezentuje nowy teledysk "Kissing Strangers" z udziałem Nicki Minaj

W sieci zadebiutował nowy teledysk grupy DNCE, "Kissing Strangers". W utworze gościnnie pojawia się amerykańska wokalistka Nicki Minaj.

Zespół DNCE znów podbije listy przebojów? /Jason Kempin /Getty Images

"Kissing Strangers" to następca debiutanckiego multiplatynowego hitu "Cake By The Ocean" zespołu DNCE, który osiągnął wynik ponad miliard odtworzeń.

W utworze udzieliła się amerykańska raperka Nicki Minaj, która towarzyszy muzykom także w teledysku do piosenki.

DNCE tworzą Joe Jonas, Cole Whittle, JinJoo oraz Jack Lawless. Zespół ma na swoim koncie ponad 7 milionów sprzedanych singli, 550 milionów streamów i ponad 250 milionów odsłon na VEVO.

Zobacz teledysk "Kissing Strangers":

