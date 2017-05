DJ Khaled, Justin Bieber i gorące modelki ("I'm the One")

Już ponad 40 mln odsłon ma gwiazdorski teledysk "I'm the One", za którym stoi DJ Khaled.

Kadr z teledysku "I'm the One" DJ Khaleda

W piątek 28 kwietnia DJ Khaled zaprezentował drugi singel ze swojego dziesiątego studyjnego albumu "Grateful", który ma ukazać się w tym roku.

W "I'm the One" amerykańskiego producenta palestyńskiego pochodzenia gościnnie wsparli Justin Bieber, Lil Wayne i Chance the Rapper.

Przypomnijmy, że w pierwszym singlu "Shining" u boku Khaleda pojawiło się małżeństwo - Beyonce i Jay Z.

Wielokrotnie nagradzany producent ma w dorobku współpracę z czołówką amerykańskich raperów. W gronie jego najczęstszych współpracowników są m.in. Rick Ross, Lil Wayne, Bridman, Jadakiss, Jeezy, Akon, T-Pain, Chris Brown, Big Sean, Fat Joe i Busta Rhymes.

