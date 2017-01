DJ Adamus, Patrycja Malinowska i Ola Ciupa razem ("Keep Love Together")

Poniżej możecie zobaczyć najnowszy teledysk DJ-a Adamusa. W "Keep Love Together" śpiewa znana z m.in. "Mam talent" i "The Voice of Poland" Patrycja "Mali" Malinowska.

DJ Adamus nakręcił teledysk na Ibizie /materiały promocyjne

"Spotkaliśmy się z Patrycją niejednokrotnie w klubach i od słowa do słowa pojawił się pomysł wspólnej piosenki. Klimatem utwór sięga do najciekawszych lat muzyki klubowej, pozytywnej ery. Dlatego klip musiał zostać nagrany w stolicy muzyki tanecznej - Ibizie" - mówi DJ Adamus.

Patrycja "Mali" Malinowska w 3. edycji "Mam talent" (2010) dotarła do finału. Mniej szczęścia miała w "The Voice of Poland" (2016) - odpadła podczas przesłuchań w ciemno.

Teledysk powstał w wakacje ub.r. na Ibizie, gdzie DJ Adamus w minionym roku pojawiał się wielokrotnie. Zorganizował tam również pierwszą edycję swojego autorskiego festiwalu - Ibiza Camp On! Festival.

Gościnie w klipie wystąpiła Ola Ciupa, która podczas pobytu rozpoczęła działalność DJ Slavic. Ciupa szeroką popularność zdobyła w teledyskach Donatana, zagrała też m.in. u Popka.



"Zapraszając Olę do teledysku chciałem zdecydowanie odczarować jej słowiański wizerunek" - mówi DJ Adamus.



Clip DJ Adamus Keep Love Together feat Patrycja Mali Malinowska