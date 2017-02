DJ Adamus: Ola Ciupa zachłysnęła się muzyką taneczną

DJ Adamus kibicuje didżejskiej karierze Oli Ciupy. Jego zdaniem modelka ma do tego wszelkie predyspozycje: kocha muzykę, ma poczucie rytmu, jest ładna i pracowita. DJ Adamus uważa, że już teraz jest lepsza niż wielu męskich didżejów.

Ola Ciupa i DJ Adamus poznali się latem 2016 roku na Ibizie podczas prac nad teledyskiem do utworu "Keep Love Together". Modelka zachwyciła się wówczas muzyką klubową i po raz pierwszy spróbowała swoich sił jako DJ. Ponownie pojawiła się w tej roli w grudniu, podczas imprezy urodzinowej Adamusa, prezentując gościom swój autorski set.

"Zachłysnęła się rzeczywiście muzyką taneczną. Miałem okazję jej pokazać pierwsze kroki, jak to się robi i z czym to się je i kibicuję jej" - mówi DJ Adamus.

Były juror "Twoja twarz brzmi znajomo" uważa, że Ola Ciupa ma duże predyspozycje do wykonywania pracy didżejki. Najważniejszą z nich jest miłość do muzyki, bez tego bowiem - zdaniem DJ Adamusa - nawet najbardziej utalentowany didżej nie odniesie sukcesu. Modelka ma także urodę, co nie jest bez znaczenia w show-biznesie, jest także osobą bardzo pracowitą.

"Potrafi liczyć do ośmiu, bo to jest u didżejów najważniejsze, ma poczucie rytmu, więc można powiedzieć, przewyższa niejednego brzydkiego didżeja o głowę" - mówi DJ Adamus.



