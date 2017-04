"Discopoland" w TVP2 od 23 kwietnia: Mejk na start

W przyszłą niedzielę (23 kwietnia) na antenie TVP2 zadebiutuje muzyczno-dokumentalny cykl "Discopoland".

Elwira Smilgin-Brodzik z grupy Mejk wystąpi w pierwszym odcinku "Discopoland" /Agencja SE /East News

Format "Discopoland" ma się skupiać na odbiorcach muzyki disco polo oraz gwiazdach tego gatunku muzycznego. Według pomysłu ekipa telewizyjna pojawi się w klubach i na koncertach, a w kolejnych odcinkach widzowie zobaczą m.in., jak młodzi ludzie bawią się w rytmach disco polo.

Reklama

Twórcy cyklu z kamerami odwiedzą miejsca związane z fenomenem nurtu disco polo, zajrzą za kulisy scen koncertowych, dyskotek, sal weselnych i fanklubów. Porozmawiają z muzykami i tymi, którzy są odbiorcami ich twórczości. Spróbują "wgryźć się" w najprzeróżniejsze aspekty zjawiska, jakim jest disco polo i od podszewki poznać skupione wokół niego środowisko.

"'Discopoland' nie będzie twardym, discopolowym show, chociaż myślę, że i na to przyjdzie czas. Sukces tegorocznego Sylwestra z Dwójką pokazał, że ludzie chcą takiej muzyki" - zapowiadał w serwisie Wirtualnemedia.pl prezes TVP Jacek Kurski.

Wiosna w TVP. Co nas czeka?

Wspomniany sylwester w Zakopanem okazał się sukcesem (ok. 5 mln widzów w szczytowym momencie). Gwiazdą imprezy był Zenon Martyniuk z grupy Akcent (zaśpiewał też w duecie z Marylą Rodowicz).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zenek Martyniuk najbardziej stylowy artysta ze świata disco polo Interia.tv

W pierwszym odcinku "Discopoland" poznamy Patrycję, Damiana i ochroniarza "Maziego". Patrycja i Damian to prywatnie fani disco polo. Patrycja na co dzień pracuje jako manikiurzystką, Damian jest stylistą fryzur, który właśnie otworzył swój salon fryzjerski, a "Mazi" to ochroniarz z klubu Explosion. Drogi wszystkich bohaterów splatają się w jednym miejscu, czyli w klubie Explosion w Warszawie.

Gwiazdą odcinka będzie zespół Mejk z wokalistką Elwirą Smilgin-Brodzik.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mejk Graj dla mnie

"Discopoland" można będzie oglądać w TVP od niedzieli 23 kwietnia (godz. 22.15). Niewykluczone, że jeśli "Discopoland" okaże się sukcesem, to na antenie TVP zobaczymy muzyczny show w klimatach disco polo (na razie jest on "w fazie koncepcyjnej").