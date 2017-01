"Dirty Dancing" na weselu. Nowy hit sieci!

Para nowożeńców ze Stanów Zjednoczonych postanowiła odtworzyć kultowy taniec z "Dirty Dancing" podczas swojego wesela. Ich niesamowity pokaz stał się hitem sieci.

Kultowy taniec z "Dirty Dancing" został odtworzony przez parę z New Jersey /COLECTION CHRISTOPHEL /East News



Lindsay Pergola i Richie Guarini ze stanu New Jersey bez wątpienia zaprezentowali na swoim weselu jeden z bardziej spektakularnych pokazów tanecznych do utworu "(I’ve Had) The Time Of My Life".

Taniec pary na Facebooku udostępniła ich kuzynka i błyskawicznie podbił serca internautów.

Nagranie cieszy się w sieci ogromną popularnością i ma już ponad 17 milionów wyświetleń, ponad 75 tysięcy polubieni i 170 tysięcy udostępnień.



"Dirty Dancing", w którym główne role zagrali Patrick Swayze i Jennifer Grey miał swoją premierę w 1987 roku. Film zdobył Oscara i Złotego Globa za najlepszą piosenkę, czyli wspomniany utwór "(I’ve Had) The Time Of My Life". Piosenkę wykonywali Bill Medley oraz Jennifer Warnes.



Zobacz popisy taneczne nowożeńców:



Oryginalne wykonanie tańca z filmu "Dirty Dancing":