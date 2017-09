Dillon zabija czas (nowy utwór "Killing Time")

​Dillon zaprezentowała drugi kawałek z nadchodzącego, trzeciego albumu "Kind". Utworu "Killing Time" możecie posłuchać poniżej.

Dillon szykuje się do premiery /materiały prasowe

"Myślę, że to zdecydowanie najbardziej optymistyczna i zabawna piosenka na płycie. Nawet jeśli ktoś nie jest zainteresowany tekstem czy moim głosem to sama muzyka wprawi go w ruch. Niewiele mam w moim repertuarze takich kompozycji" - mówi Dominique Dillon de Byington.

Trzeci album Dillon trafi na półki sklepowe 10 listopada. Płyta ukaże się pod szyldem [PIAS] Recordings. Nad produkcją nowego materiału czuwał Tamer Fahri Özgönenc, Nicholas Arthur Weiss oraz Samuel Savenberg.

Dominique Dillon de Byington, aka Dillon, miała zaledwie 19 lat, kiedy światło dzienne ujrzały jej pierwsze utwory. W 2011 roku artystka zadebiutowała krążkiem "This Silence Kills". Płyta zdobyła uznanie wśród krytyków, a sama Dillon była porównywana do takich gwiazd jak Feist, Björk czy Joanna Newsom. Przy tworzeniu drugiego albumu "The Unknown" artystka zmagała się z kryzysem twórczym, a utwory powstały w wyniku samodyscypliny. Tematycznie album nawiązywał do wątków podjętych na debiucie.

Utworu "Killing Time" posłuchać można pod tym adresem.