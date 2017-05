Diddy najbogatszym raperem na świecie

Magazyn "Forbes" opublikował coroczne zestawienie pięciu najbogatszych raperów na świecie. Pierwsze miejsce utrzymał przedsiębiorca, raper i producent Diddy. Kto jeszcze znalazł się na liście?

Diddy (na zdjęciu z partnerką Cassie) ma majątek o wartości ponad 800 milionów dolarów /Mike Coppola /Getty Images

820 milionów dolarów. Takim majątkiem dysponować według magazynu "Forbes" ma raper, biznesmen, producent i celebryta Sean Combs, czyli Diddy. Przypomnijmy, że gwiazdor inwestował w firmy produkujące luksusowe wody mineralne (30 dolarów za butelkę), perfumy, alkohole, posiada własną wytwórnię Bad Boy Records, a także telewizję Revolt.

Sam Diddy w kwietniu tego roku stwierdził, że jego majątek przekroczył już miliard dolarów, jednak dziennikarze nie potwierdzili tych doniesień. Raper powoli zamierza kończyć karierę muzyczną. Zwieńczyć ma ją jeszcze jeden album. Premiera "No Way Out 2" zaplanowana została na lipiec tego roku. Następnie twórca chce skupić się na branży filmowej (raper myśli o wznowieniu kariery aktorskiej).

Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Jay Z, którego majątek szacuje się na około 810 milionów dolarów. Raper, który od 2013 roku nie wydał nowego albumu, zarabia m.in. na swojej wytwórni Roc Nation, własnej marce szampana, a także na serwisie muzycznym TIDAL. Warto dodać, że mąż Beyonce sprzedał na początku tego roku 33 procent udziałów firmy przedsiębiorstwu Sprint, dzięki czemu zarobił ponad 200 milionów dolarów.



Za Jayem Z uplasował się Dr. Dre, który wciąż czerpie spore korzyści ze sprzedaży marki Beats firmie Apple (przypomnijmy, że do transakcji doszło w 2014 roku, a Dre zarobił na niej kilkaset milionów). Majątek rapera szacuje się na 740 milionów dolarów,

Czwarte i piąte miejsce zestawienie należą natomiast do Birdmana i Drake'a. Ten pierwszy korzyści czerpie ze swojej wytwórni Cash Money Records, która ma prawa do wydawnictw Drake’a, Nicki Minaj, Lil Wayne’a i innych artystów. Majątek Birdmana ma wynosić 110 milionów dolarów.

Nieco mniej, bo 90 milionów dolarów na swoim koncie ma Drake. Kanadyjczyk to jeden z najpopularniejszych raperów na świecie, a jego majątek w ostatnim czasie rozrósł się dzięki kontraktom reklamowym (m.in. z Apple, Nike, Sprite), trasach koncertowych (milion dolarów za jeden koncert), a także świetnej sprzedaży płyty "Views", która była jednym z najchętniej kupowanych albumów 2016 roku.



Dziennikarze "Forbesa" podkreślają jednak, że Drake jest najmłodszy w całej stawce i może jeszcze sporo namieszać w zestawieniu w najbliższych latach.