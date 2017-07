"Despacito" z kolejnym sukcesem. Rekord Justina Biebera pobity

Utwór Luisa Fonsiego i Daddy Yankee jest najczęściej streamowanym utworem w historii internetu. "Despacito" pobicie rekordu zajęło tylko pół roku.

"Despacito" pobiło kolejny rekord /

Utwór "Despacito" ukazał się w sieci 12 stycznia 2017 roku. Od tamtej pory na Youtube został odtworzony ponad 2,6 miliarda razy.



Do pobicia rekordu Wiza Khalify i Charliego Putha ("See You Again" ma ponad 2,9 miliarda wyświetleń) hitowi Luisa Fonsiego brakuje jeszcze kilkuset milionów odsłon, jednak już teraz jest oficjalnie najchętniej streamowanym utworem wszech czasów.



Łącznie z remiksem z gościnnym udziałem Justina Biebera, od stycznia przebój "Despacito" na wszystkich platformach streamingowych został odtworzony łącznie 4,6 miliarda razy. Pobił tym samym dotychczasowy rekord Biebera, którego utwór "Sorry" ma obecnie 4,38 miliarda streamów.

"'Despacito' pokonało wszystkie bariery językowe, a ja dzięki temu poznałem cały świat i to jest świetne" - mówił pochodzący z Portoryko wokalista Luis Fonsi w rozmowie z "Dzień dobry Wakacje".