"Despacito" nieodpowiednie dla dzieci? Malezja zakazuje przeboju Luisa Fonsiego

Najczęściej streamowanym utwór w historii internetu, czyli "Despacito" Luisa Fonsiego i Daddy Yankee nie będzie emitowany przez publicznych nadawców w Malezji.

"Despacito" to największy przebój Luisa Fonsiego i Daddy Yankee /fot. Sergi Alexander /Getty Images

Utwór "Despacito" ukazał się w sieci 12 stycznia 2017 roku. Od tamtej pory na Youtube został odtworzony ponad 2,7 miliarda razy, co obecnie daje mu trzecie miejsce na liście najpopularniejszych teledysków wszech czasów (za "See You Again" Wiza Khalify i Charliego Putha - 2,95 mld i "Gangnam Style" PSY - 2,9 mld).

Wideo "Despacito" podbija świat (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

"Myślę, że z pewnymi rzeczami w życiu nie powinniśmy się spieszyć, a już na pewno nie z miłością. W romantycznych sytuacjach powinniśmy smakować momenty" - podkreślał Luis Fonsi w rozmowie z "Dzień dobry Wakacje".

Tymczasem rząd w Malezji stwierdził, że tekst przeboju jest obsceniczny, dlatego postanowił zakazać emisji w państwowej telewizji i radiu.

"Piosenka jest przepełniona licznymi seksualnymi nawiązaniami. Tym samym całkowicie nie nadaje się do emisji w krajowych mediach. Chodzi o dobro społeczeństwa, a w szczególności dzieci" - podkreślił minister ds. komunikacji Salleh Said Keruak, dodając, że powodem były "liczne skargi" Malezyjczyków.

Minister powiedział, że zakaz dotyczy publicznych nadawców, choć zaapelował do prywatnych mediów, by również usunęli "Despacito" ze swoich anten.