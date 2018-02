Depeche Mode: Zobacz zdjęcia z koncertu w Krakowie

Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia z środowego (7 lutego) koncertu Depeche Mode w Tauron Arenie Kraków. Kolejne dwa występy odbędą się w Łodzi i Gdańsku/Sopocie.

Dave Gahan (Depeche Mode) na scenie Tauron Areny Kraków /ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS / East News

Podczas pierwszej części "Global Spirit Tour", promującej wydany w marcu 2017 roku album "Spirit", Dave Gahan, Martin Gore i Andy Fletcher wystąpili dla ponad 1,5 miliona fanów w 32 miastach w 21 krajach Europy, w okresie 5 maja - 23 lipca.

Wideo Dave Gahan z Depeche Mode: Mam swoje sceniczne alter ego (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Po zaplanowanych na wakacje koncertach w Europie (w tym występ na Stadionie Narodowym w Warszawie w lipcu 2017 r.), "Global Spirit Tour" zawitała do Ameryki Północnej i Południowej, by zimą powrócić do Europy z kolejną serią koncertów.

Depeche Mode w środę (7 lutego) zagrali w Tauron Arenie Kraków. Kolejne występy odbędą się w piątek (9 lutego) w Atlas Arenie w Łodzi i w niedzielę (11 lutego) w Ergo Arenie w Gdańsku/Sopocie. Dodatkowo 5 lipca Brytyjczycy będą jedną z gwiazd Open'er Festival w Gdyni.



Depeche Mode w Krakowie - 7 lutego 2018 r. 1 7 Zobacz zdjęcia z koncertu Depeche Mode, który odbył się 7 lutego 2018 r. w Tauron Arenie Kraków. Autor zdjęcia: ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS Źródło: East News 7

Obecnie zespół promuje płytę "Spirit". Za produkcję 14. studyjnego albumu odpowiada James Ford, mający na koncie współpracę z m.in. Florence & The Machine, Foals, Arctic Monkeys, Jessie Ware i Mumford & Sons. Ford jest też członkiem grup Simian Mobile Disco i The Last Shadow Puppets.

"Jesteśmy niezwykle dumni z dźwięku i energii albumu 'Spirit' i bardzo podekscytowani tym, że wracamy na trasę, aby podzielić się nim z fanami na całym świecie" - powiedział wokalista Dave Gahan.

Clip Depeche Mode Where's the Revolution

Sprawdź tekst utworu "Where's the Revolution" w serwisie Teksciory.pl!