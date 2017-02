Depeche Mode: Posłuchaj nowej piosenki "Where's The Revolution"

Poniżej możecie sprawdzić pierwszy singel "Where's The Revolution" zapowiadający płytę "Spirit" Depeche Mode.

Poznaliśmy okładkę płyty "Spirit" Depeche Mode /

W pierwszych reakcjach padają głosy, że to polityczny tekst, będący reakcją na ostatnie zmiany na świecie.

"Nie nazwałbym tego albumu politycznym, bo nie słucham muzyki w ten sposób. Ale to zdecydowanie płyta o ludzkości i naszym miejscu w tym wszystkim" - odpowiada wokalista Dave Gahan w "Rolling Stone".

"Jeśli chcemy zmiany, rewolucji, to musimy o tym rozmawiać" - dodaje frontman Depeche Mode.



"Where's the Revolution" to pierwsza zapowiedź "Spirit", 14. studyjnego albumu brytyjskiej grupy. Płyta trafi do sprzedaży 17 marca.



Za produkcję tego materiału odpowiadać będzie James Ford, mający na koncie współpracę z m.in. Florence & The Machine, Foals, Arctic Monkeys, Jessie Ware i Mumford & Sons. Ford jest też członkiem grup Simian Mobile Disco i The Last Shadow Puppets.

"Jesteśmy niezwykle dumni z dźwięku i energii albumu 'Spirit' i bardzo podekscytowani tym, że wracamy na trasę, aby podzielić się nim z fanami na całym świecie" - mówił Gahan.

Przypomnijmy, że w ramach trasy koncertowej 21 lipca Brytyjczycy wystąpią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pierwszą, europejską część trasy zobaczy ponad 1,5 miliona widzów na 34 koncertach w 21 krajach. Początek "Global Spirit Tour" odbędzie się 5 maja w Sztokholmie, a po serii występów na stadionach Europy grupa przeniesie się do Ameryki Północnej i Południowej.

Polscy fani Depeche Mode będą mogli kupić "Spirit" podczas specjalnej imprezy w warszawskim barze Studio 16 marca wraz z dostępnym tylko tej nocy unikalnym zestawem gadżetów. Na ten wieczór organizatorzy planują dodatkowo szereg atrakcji.

