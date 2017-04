Demonical: Zmiana wokalisty

Deathmetalowcy ze szwedzkiej formacji Demonical mają nowego wokalistę.

Demonical po zmianach /Oficjalna strona zespołu

Miejsce dotychczasowego wokalisty Sverkera Widgrena zajął Alexander Högbom, znany m.in. z grup October Tide i Centinex.

Reklama

Z innych wieści z obozu formacji z Avesty dowiadujemy się, że stałymi członkami Demonical zostali gitarzysta Eki Kumpulainen i perkusista Kennet Englund (Centinex, Dellamorte, Interment).

Podopieczni pilskiej Agonia Records planują już nagrania nowego albumu. Te miałyby się rozpocząć jesienią pod okiem, jak to ujęto, wielokrotnie nagradzanego, szwedzkiego producenta.



"Darkness Unbound", ostatnia płyta Szwedów, miała swą premierę w 2013 roku. Dwa lata później zespół wydał EP-kę "Black Flesh Redemption".



Zobacz teledysk "To Become The Weapon" Demonical (EP-ka "Black Flesh Redemption"):

Clip Demonical To Become the Weapon