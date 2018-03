Demi Lovato znów zachwyciła fanów

Demi Lovato po raz kolejny udowodniła, że problemy z akceptacją własnego ciała ma już daleko za sobą. Swoim zdjęciem w mediach społecznościowych zachwyciła fanów.

27 marca na Instagramie wokalistki pojawiło się zdjęcie, na którym pozuje ubrana na czarno i odsłania fragment piersi. Jedynym podpisem do niego była ikona róży.

Fotografię wykonał Angelo Kritkos, który udostępnił ją również na swoim profilu.

Zdjęcie przypadło do gustu internautom, zdobywając ponad 2,5 miliona polubień i ponad 27 tys. komentarzy.



Przypomnijmy, że w październiku 2017 roku w programie Ellen DeGeneres Lovato przyznała, że nigdy nie będzie przepraszać za to, że chrapie, pokazuje piersi i oddaje otrzymane prezenty.



Wideo