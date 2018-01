Demi Lovato zapowiada "wielkie ogłoszenie"

Demi Lovato szykuje dla swoich fanów niespodziankę? Wokalistka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, którym zapowiada spore ogłoszenie.

Co planuje Demi Lovato? /face to face / Reporter

Zdjęcie Demi Lovato w bieliźnie, autorstwa Angelo Kritkosa z podpisem "wielkie ogłoszenie wkrótce" zdobyło ponad 165 tys. polubień na Twitterze oraz ponad 2,4 miliona na Instagramie.



Na razie fani mogą tylko domyślać się, co chce zakomunikować im wokalistka. Wśród domysłów pojawia się kolejny singel, teledysk lub ogłoszenie dodatkowych koncertów w ramach trasy koncertowej promującej album "Tell Me You Love Me".

Przypomnijmy, że szósta solowa płyta gwiazdy ukazała się pod koniec września 2017 roku (promowały ją m.in. utwory "Sorry Not Sorry" i "Sexy Dirty Love"). W październiku na Youtube pojawił się natomiast film dokumentalny "Demi Lovato: Simply Complicated".



Clip Demi Lovato Sorry Not Sorry

Również w 2017 roku Lovato podpisała kontrakt z firmą produkującą odzież sportową, Fabletics.

Amerykanka obecnie przygotowuje się do rozpoczęcia trasy koncertowej, pierwsze występy odbędą się już w lutym tego roku.

Niedawno piosenkarka poinformowała swoich fanów, że rzuca dietę i ostatecznie akceptuje to, jak wygląda. To samo doradziła także swoim sympatykom. "Wybieram zgodę na to, co widzę, ponieważ kocham to, kim jestem" - pisała.