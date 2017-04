Demi Lovato zachwyciła na gali magazynu "Time"

Pod koniec kwietnia 2017 roku odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez magazyn "Time", na której świętowano publikację zestawienia stu najbardziej wpływowych osób na świecie. Na czerwonym dywanie błyszczała m.in. Demi Lovato, wyróżniona w kategorii artysta.

Demi Lovato błyszczała na gali "Time" /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Magazyn "Time", co roku publikuje listę osób, które według dziennikarzy gazety, są obecnie najbardziej wpływowe na świecie. W tegorocznym zestawieniu znaleźli się m.in.: Donald i Ivanka Trump, Theresa May, Kim Dzong Un, Władimir Putin, Franciszek XVI, Neymar, Margot Robbie, Viola Davis, Emma Stone i James Corden.

Reklama

Na liście nie zabrakło również muzyków. W kategorii artysta wyróżniono Demi Lovato, Johna Legenda, Eda Sheerana, Alicie Keys i Donalda Glovera (Childish Gambino). Za pioniera uznano natomiast Chance The Rappera.

"Kilka lat temu Ed przyznał mi, że czuje się pokonany. Powiedział wtedy do mnie 'nigdy nie wygram Grammy'. Odpowiedziałam: 'Tak, zrobisz to. W najbliższych latach zmieciesz konkurencje'. Kilka tygodniu później spotykaliśmy się w sklepie z butami do tańca w Londynie. Wtedy Ed powiedział mi, że muszę czegoś posłuchać. Była to piosenka 'Thinking Out Loud', która w 2016 roku wygrała Grammy w kategorii utwór roku" - tak działalność Eda Sheerana opisywała Taylor Swift, która "rudowłosego chłopca z Framlingham", nazwała również bokserem, który wstaje na nogi, zanim jego przeciwnik zorientuje się, że go znokautował.



Clip Ed Sheeran Thinking Out Loud

O Demi Lovato wypowiedziała się dla magazynu dziennikarka Arianna Huffington.

"Wygląda na to, że Demi Lovato prowadzi wiele żyć. Piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, aktywistka, która karierę rozpoczęła w wieku ośmiu lat i zrobiła oraz przeszła przez tak wiele, że trudno uwierzyć, że ma tylko 24 lata" - pisał dziennikarka.

"Demi wykorzystuje swoją mądrość, aby pomóc innym. Po zdiagnozowaniu u niej choroby afektywnej dwubiegunowej, rozpoczęła współpracę przy kampanii Be Vocal, która zachęcała ludzi do rozmowy na temat chorób psychicznych. Była także wzorem, kiedy bez wstydu opowiadała o swoich problemach z uzależnieniami i zaburzeniu odżywiania. Demi, która w była terroryzowana w szkole, teraz stara się pomagać i chronić inne prześladowane dzieci"- opisywała działalność Lovato Huffington.

"Demi to niezwykle utalentowana artystka. Ale jej odwaga, szczerość i dobre chęci dzieleniem się swoimi przeżyciami, aby pomóc innym, czynią z niej prawdziwą gwiazdę" - podsumowała Arianna.



Clip Demi Lovato Confident

Piosenkarka była jednym z gości tegorocznej gali "Time 100", na której zaprezentowała się w niebieskiej kreacji. Wokalistka za sprawą bardzo głębokiego dekoltu przyciąga uwagę fotoreporterów. Serwisy plotkarskie jednogłośnie stwierdziły, że to właśnie Lovato przyćmiła innych wpływowych ludzi na przyjęciu.



Wokalistka uświetniła również imprezę swoim występem. Na scenie zaśpiewała swoje piosenki "Confident", "Stone Cold" oraz "Cool For The Summer".



"To dla mnie wielki zaszczyt. Przebywanie takim gronie jest dla mnie honorem" - mówiła piosenkarka.