Demi Lovato "Tell Me You Love Me": Znamy szczegóły albumu

Demi Lovato ujawniła datę premiery jej szóstego albumu studyjnego, a także pokazała okładkę wydawnictwa.

Demi Lovato zapowiedziała szóstą płytę /Theo Wargo /Getty Images

23 sierpnia Demi Lovato, za pośrednictwem mediów społecznościowych, zaprezentowała zapowiedź nowego, szóstego albumu pt. "Tell Me You Love Me", który ukaże się 29 września. W zwiastunie płyty usłyszeć można fragment piosenki tytułowej.



Na albumie znajdzie się singel "Sorry Not Sorry", który powstał we współpracy z Zaire Koalo, Trevorem Brownem i Warrenem "Oak" Felderem. Piosenka traktowana jest jako hymn wyzwolonych kobiet. Utworem zachwycał się m.in. nowy gwiazdor PSG, Neymar.

"Wydaję płytę jeszcze w tym roku, więc moi fani mogą jej wyczekiwać. Jest bardziej soulowa i chcę pójść bardziej w stronę r'n'b" - mówiła w czerwcu Demi Lovato magazynowi "Billboard".



Clip Demi Lovato Sorry Not Sorry

To nie jedyna niespodzianka od piosenkarki w ostatnich dniach. 26 sierpnia Amerykanka zaśpiewa hymn USA przed starciem bokserskim Floyd Mayweather Jr. - Connor McGregor, natomiast 27 sierpnia wystąpi podczas ceremonii MTV VMA i wykona tam utwór "Sorry Not Sorry".



Ogłoszenie daty premiery płyty Lovato zbiegło się z zapowiedzą płyty Taylor Swift "Reputation". Album Demi ukaże się natomiast tego samego dnia co płyty Miley Cyrus, Dolly Parton i Shanii Twain.



Wokalistka ma na koncie pięć krążków studyjnych, z których ostatni, "Confident", ukazał się w 2015 roku.