Demi Lovato "Sober": Wokalistka przeprasza za niewytrwanie w trzeźwości

Do sieci trafiła nowa piosenka Demi Lovato pt. "Sober". W niej wokalistka przeprasza swoich rodziców oraz fanów za to, że po sześciu latach życia w trzeźwości, znów wróciła do picia.

Problemy Demi Lovato zaczęły się krótko po rozpoczęciu jej kariery. Jako nastolatka uzależniła się od narkotyków i alkoholu. Wokalistka miała również poważne problemy psychiczne - cierpiała na anoreksję i bulimię, a w późniejszych latach zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową.

"Wymykałam się, aby brać, fałszowałam testy narkotykowe i okłamywałam ludzi" - opowiadała Lovato w dokumencie "Simply Complicated", przyznając, ze nie potrafiła funkcjonować nie będąc na haju.

Po pobiciu swojej tancerki bliscy Lovato oraz jej współpracownicy zdecydowali, że wokalistka musi trafić na odwyk.



"Ostateczna interwencja wyglądała następująco 'nie grozimy już odejściem, tylko odchodzimy'. To był moment, w którym stwierdziłam, że potrzebuje pomocy i muszę znów być trzeźwa. Musiałam uderzyć o dno i musiałam przejść przez to sama" - wspominała w wywiadzie z Jonathanem Rossem.

W końcu piosenkarka pokonała wszystkie swoje słabości, a w marcu tego roku świętowała sześć lat życia w trzeźwości.



"Oficjalnie właśnie ukończyłam sześć lat w trzeźwości. Jestem ogromnie wdzięczna za kolejny rok radości, zdrowia i szczęścia. To JEST możliwe" - napisała na Twitterze wokalistka.

Wygląda jednak na to, że Lovato nie będzie mogła świętować kolejnego roku w trzeźwości. W nowej piosence o wymownym tytule "Sober" przeprasza swoich rodziców za to, że wróciła do picia.

Piosenkarka zapowiedziała utwór na Twitterze, podpisując go "Moja prawda".



W samym tekście singla padają m.in. słowa: "Mamo, bardzo cię przepraszam, nie jestem już trzeźwa / I tato, proszę wybacz mi za wszystkie drinki rozlane na podłodze / Do tych, którzy nigdy mnie nie opuścili / Byliśmy w tej drodze wcześniej / Bardzo mi przykro, nie jestem już trzeźwa".

W przygotowanym lyric video pojawiają się też plansze, na których umieszczono przeprosiny dla jej fanów.

"Chciałam być wzorem do naśladowania, ale jestem tylko człowiekiem" - czytamy.

"Przepraszam, że znowu jestem w tym miejscu. Obiecuję, że zgłoszę się po pomoc. To nie było moim zamiarem. Przepraszam sama siebie" - śpiewa Demi.

O powrocie do picia Lovato mówiło się już w kwietniu tego roku. Wtedy fani sugerowali, że wokalista piła piwo podczas swojej trasy koncertowej. Sama gwiazda wyjaśniła, że był to jedynie napój energetyczny.