Demi Lovato: Seksowna promocja trasy koncertowej

Demi Lovato 26 lutego rozpoczęła swoją światową trasę koncertowa promującą album "Tell Me You Love Me". Wokalistka intensywnie promuje występy także w sieci, a robi to za pomocą odważnych fotografii.

Demi Lovato ruszyła w trasę koncertową /Paras Griffin /Getty Images

Światowe tournée Demi Lovato, które promuje jej album "Tell Me You Love Me", wydany pod koniec września 2017 roku, obejmuje koncerty w Ameryce Północnej i Południowej oraz Europie.

Wideo Demi Lovato z trasą koncertową po Europie (Associated Press, x-news)

Reklama

Trasa rozpoczęła się 26 lutego koncertem w San Diego, a ostatni z zaplanowanych występów obędzie się 27 czerwca w Bolonii, jednak sama Lovato zapowiedziała, że być może wkrótce do trasy zostaną dodane kolejne miasta.



Sprawdź utwór "Tell Me You Love Me" w serwisie Teksciory.pl

Wokalistka całą trasę zapowiedziała zdjęciem w samej bieliźnie z podpisem "wielkie wieści wkrótce".



Teraz piosenkarka co jakiś czas publikuje na swoim Twitterze i Instagramie odważne zdjęcia z hasztagiem promującym jej trasę koncertową. Oto kilka przykładów: