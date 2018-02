​Demi Lovato ruszy w europejską trasę. Co z koncertem w Polsce?

Demi Lovato ogłosiła swoją europejską trasę koncertową, która zaplanowana jest na koniec maja i czerwiec tego roku.

Demi Lovato zagra w Europie /Christopher Polk /Getty Images

Wokalistka po raz pierwszy pojawi się w Wielkiej Brytanii. Zagra tam cztery koncerty: w Londynie, Birmingham, Glasgow i Manchesterze.

Gwiazda odwiedzi też m.in. Belgię, Danię, Norwegię, Szwecję, Francję i Niemcy. Jej trasa rozpocznie się w maju, zakończy zaś czerwcowym koncertem we Włoszech. Na liście miejsc, w których wystąpi Lovato nie ma żadnego z polskich miast.

Przypomnijmy, że Demi Lovato promuje obecnie swoją szóstą solową płytę, która ukazała się pod koniec września 2017 roku (promowały ją m.in. utwory "Sorry Not Sorry" i "Sexy Dirty Love"). W październiku na Youtube pojawił się natomiast film dokumentalny "Demi Lovato: Simply Complicated".