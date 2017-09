​Demi Lovato odsłania karty (nowy utwór "You Don't Do It For Me Anymore")

Demi Lovato ujawniła kolejny utwór zapowiadający jej nową płytę "Tell Me You Love Me".

Nowa płyta Demi Lovato pod koniec września /David Becker /Getty Images

Szósty album Demi Lovato zatytułowany "Tell Me You Love Me" ukaże się 29 września.

Dotychczas płytę promowały single: "Sorry Not Sorry" oraz "Tell Me You Love Me".

Teraz amerykańska wokalistka podzieliła się utworem "You Don't Do It For Me Anymore", czyli kolejnym singlem zwiastującym nowy materiał.



Utworu "You Don't Do It For Me Anymore" możecie posłuchać tutaj.