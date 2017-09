Demi Lovato: Nigdy nie będę rozmawiać o swojej orientacji

Amerykańska wokalistka stanowczo ucięła kolejne spekulacje na temat swojej orientacji seksualnej, twierdząc, że nigdy jej nie zdradzi, gdyż nie jest to temat, który kogokolwiek powinien obchodzić.

Demi Lovato ma dość pytań o swoją orientację seksualną /Hahn Lionel/ABACA /East News

Przypomnijmy, że plotki na temat orientacji seksualnej Demi Lovato pojawiają się już od kilku lat. Temat powrócił m.in. przy okazji premiery singla wokalistki "Cool For The Summer" (2015 r.), gdzie w tekście Demi rzuca aluzję do seksu z kobietą.



Clip Demi Lovato Cool for the Summer

Reklama

Sama gwiazda podgrzała wtedy dyskusje w jednym z wywiadów, w którym powiedziała: "Nie potwierdzam i zdecydowanie nie zaprzeczam. Wszystkie moje piosenki są oparte o osobiste doświadczenia. Nie uważam, że jest coś złego w eksperymentowaniu".

Krótko po zakończeniu związku z Wilmerem Valderramą w 2016 roku ponownie media zainteresowały się życiem prywatnym wokalistki. Ta natomiast odpowiadała na wszystkie pytanie odnośnie jej związku i orientacji bardzo dyplomatycznie.

W wywiadzie dla magazynu "People" Lovato stwierdziła, że miłość nie jest czymś, co potrzebuje etykiety. "Chodzi głównie o połączenie z drugą osobą" - stwierdziła.

Temat powrócił z nową siłą w związku z zdjęciami, które pojawiły się we wrześniu, na których widzimy Demi Lovato oraz DJ-kę Lauren Abedini, którzy trzymały się za ręce. Natychmiast zaczęto plotkować, że dwie artystki są ze sobą razem.



O orientację seksualną wokalistkę zapytał również serwis wspierający środowiska LGBTQ, PrideSource. Jednak i on nie uzyskał jasnej odpowiedzi. Z drugiej strony Lovato w ostrych słowach opisała szaleństwo na temat medialnych plotek o jej życiu.

"Kocham kogo kocham - mówiła i dodawała - Mam wrażenie, że każdy szuka nagłówka o tym, a każda stacja telewizyjna i magazyn, chce ujawnić, o co chodzi z moją seksualnością".

"Uważam, że to nie ma znaczenia dla mojej muzyki. Obstaję przy rzeczach, w które wierzę i którymi jestem zainteresowana, ale jeżeli chodzi o moje prywatne życie - orientację seksualną, randki i tego typu rzeczy - staram się je ukrywać, gdyż nie mają nic wspólnego z moją twórczością" - zapewniała.

Co więc z wszystkimi, którzy pragną dowiedzieć się więcej o piosenkarce? Lovato stwierdziła, że nieco światła na jej życie prywatne rzuci serial dokumentalny, który tworzy wraz z serwisem Youtube.

"Jeżeli kiedyś będę chciała o tym porozmawiać (o orientacji seksualnej - przyp. red.), to zrobię to na własnych warunkach" - zapewniała.

Zapowiedziany dokument pt. "I Am: Demi Lovato" ma ukazać się jeszcze w tym roku. Pod koniec września do sprzedaży trafi natomiast nowy album wokalistki pt. "Tell Me You Love Me". Promują go utwory "Sorry Not Sorry" i “You Don't Do It For Me".