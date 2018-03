Demi Lovato: Myślałam o samobójstwie, gdy miałam siedem lat

Popularna wokalistka przyznała, że już jako dziecko zafascynowała ją śmierć.

Problemy Demi Lovato zaczęły się krótko po rozpoczęciu jej kariery. Jako nastolatka uzależniła się od narkotyków i alkoholu. Wokalistka miała również poważne problemy psychiczne - cierpiała na anoreksję i bulimię, a w późniejszych latach zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową.

Gwiazda pop, świętująca niedawno sześć lat w trzeźwości, sama stara się pomagać swoim fanom, m.in. organizując przed koncertami specjalnie spotkania z terapeutą. Lovato przyznała, że fani zszokowali ją niektórymi historiami oraz swoimi problemami.

Przy tej okazji Lovato sama podzieliła się kolejną traumatyczną opowieścią dotyczącą jej życia.

"Pierwszy raz pomyślałam o samobójstwie, gdy miałam siedem lat. Fascynowałam się śmiercią. Doświadczałam rzeczy, o których nikomu nie opowiadałam i nie wiem, czy kiedykolwiek opowiem. Gdy miałam siedem lat, wiedziałam, że samobójstwo zakończy mój ból" - mówiła w programie Dr. Phila.



