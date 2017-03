Demi Lovato: Może życie zależy od tego, czy będę trzeźwa

22 marca Demi Lovato odebrała Artystyczną Nagrodę Odwagi w zasługi za jej aktywne wspieranie osób z problemami psychicznymi oraz walczącymi z uzależnieniami. 24-letnia wokalistka w rozmowie z Entertainment Tonight stwierdziła natomiast, że jej życie zależy od tego, czy będzie trwała w trzeźwości.

Demi Lovato od pięciu lat jest trzeźwa /Frederick M. Brown /Getty Images

Demi Lovato ma za sobą wiele traumatycznych doświadczeń, które wpłynęły na jej niską samoocenę. W wieku 18 lat zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową. Wokalistka zmagała się również z zaburzeniami odżywiania i okaleczała się. W 2010 roku trafiła na odwyk z powodu uzależnienia od alkoholu i narkotyków.



15 marca Lovato opublikowała post na Instagramie, w którym podsumowała swoje pięć lat w trzeźwości.

"Jestem wdzięczna. To była niezła podróż. Tak wiele wzlotów i upadków. Tak wiele razy chciałam upaść z powrotem, ale usiadłam na swoich dłoniach i błagałam Boga, by uwolnił mnie z obsesji. Jestem taka dumna z siebie, ale nie dokonałabym tego, bez mojej siły wyższej (Boga), mojej rodziny, przyjaciół oraz wszystkich innych, którzy wspierali mnie. Czuję się dzisiaj pokorna i szczęśliwa. Dziękuję wam za trwanie przy mnie i wiarę we mnie" - czytamy we wpisie gwiazdy.

O swoich problemach z używkami oraz odwyku po raz kolejny Lovato opowiedziała w rozmowie z serwisem Entertainment Tonight.

"To, co utrzymuje mnie na tej ścieżce, to fakt, że muszę pozostać trzeźwa, ponieważ od tego zależy moje życie. Jeżeli wciąż byłabym na złej drodze, nie wiem, czy dziś byłabym tu, gdzie jestem. To dla mnie niezwykle ważne" - stwierdziła piosenkarka.

Lovato w ostatnich miesiącach otwarcie opowiadała o swoich problemach ze zdrowiem oraz walce z uzależnieniami.

"Brzmi to głupio, ale zawarłam wtedy 'pakt z Bogiem'" - opowiadała o pobycie na odwyku Lovato podczas rozmowy w telewizji CBS.

Zdjęcie Demi Lovato / Matt Winkelmeyer / Getty Images

"Dużo łatwiej jest wyjść z pewnych ról, kiedy trafiasz na odwyk. W oczach opinii publicznej szybko wydoroślałam" - mówiła piosenkarka w wywiadzie dla "The Calgary Herald".

"W przeszłości cierpiałam na zaburzenia odżywiania i nienawidziłam wtedy każdej części mojego ciała. Starałam się doprowadzić mój wygląd do stanu, jaki bym zaakceptowała. Ostatecznie zrozumiałam jednak, że nie chodzi o pracę nad ciałem, tylko nad duszą. Dotarłam do momentu, w którym uwielbiam swoje ciało i chciałam się tym pochwalić" - tłumaczyła wokalistka w wywiadzie z "Vanity Fair", który promował płytę "Confident" z 2015 roku. Piosenkarka wzięła wtedy również udział w nagiej sesji zdjęciowej bez makijażu, a jej fotografie nie były poprawiane w programach graficznych.

Za swoją otwartość i aktywne wspieranie innych osób cierpiących na zaburzenia psychiczne i walczących z uzależnieniami, wokalistka otrzymała 22 marca 2017 roku nagrodę Artistic Award of Courage (Artystyczna Nagroda Odwagi).

"Mam fanów, którzy podchodzą do mnie i mówią 'Dzięki temu, że ty jesteś trzeźwa, ja też jestem'" - mówiła Lovato, odbierając nagrodę.

