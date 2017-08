Demi Lovato lubi pisać o byłych facetach

Amerykańska wokalistka przyznała, że lubi brać rewanż na byłych chłopakach w swoich utworach.

Demi Lovato w klipie "Sorry Not Sorry" /face to face /Reporter

Słodka zemsta ukryta (?) w piosenkach

Przypomnijmy, że Demi Lovato w lipcu wypuściła nowy singel "Sorry Not Sorry", który według niej jest hymnem każdego, kto padł ofiarą niesłusznej krytyki i wzniósł się ponad to. Imprezowy klip do utworu obejrzano prawie 40 mln razy.

W rozmowie z "Metro" piosenkarka dodała także, że lubi dawać upust swoim emocjom robiąc muzykę.

"Najlepszą formą rewanżu jest napisanie utworu" - mówiła Lovato, zapytana o to, jak radzi sobie z byłymi facetami. "Za każdym razem, gdy ktoś cię krzywdzi lub robi ci coś złego, pisz piosenkę" - apelowała wokalistka.

Clip Demi Lovato Sorry Not Sorry

Niedawno na Twitterze Lovato chwaliła swoją koleżankę, Selenę Gomez za jej utwór "Fetish". Ta odwdzięczyła się i komplementowała jej "Sorry Not Sorry". Wokalistka przyznaje, że chętnie nagrałaby coś wspólnie z Gomez.



"Uwielbiam z nią współpracować. Robiłyśmy to, gdy byłyśmy młodsze i chętnie bym to powtórzyła" - mówiła Lovato, która z Gomez miała okazję grać w serialu "Barney i przyjaciele".



"Sorry Not Sorry" promuje nowy album Amerykanki, którego premiera wstępnie zapowiedziana została na ten rok.



