Demi Lovato: Jak opisała ją jej matka w swojej książce?

W marcu na amerykańskim rynku pojawiła się książka matki Demi Lovato, Dianny De La Garzy pt. "Falling with Wings: A Mother's Story". W niej opowiada m.in. o walce córki z uzależnieniem.

Przypomnijmy, że Demi Lovato już na początku swojej kariery uzależniła się od narkotyków. Miała też problemy z odżywianiem się (cierpiała na anoreksję i bulimię), przez co nie potrafiła zaakceptować własnego wyglądu.

W swojej książce Dianna De La Garza przyznaje, że pierwsze problemy w życiu córki dostrzegła w 2003 roku.

"Pewnego dnia Dallas (siostra Demi - przyp. red.) zbiegła do jadalni przerażona. Powiedziała 'Demi przegląda jakieś dziwne strony o anoreksji i bulimii'. Odparłam, że prawdopodobnie trafiła tam przez pomyłkę. Jestem przerażona, kiedy o tym teraz myślę. Czasem desperacko pragniemy wierzyć w najlepsze rzeczy o naszym dziecku, a nie dopuszczamy do siebie oczywistości" - czytamy.



Matka Demi podejrzewała, że jej 16-letnia córka po kryjomu bierze narkotyki i pije alkohol, ale nie wiedziała, jak szczerze z nią o tym porozmawiać.



"Codziennie nastawiałam budzik na drugą w nocy. Jeżeli jeszcze nie wróciła do domu, dzwoniłam do niej, aż pojawiła się przed drzwiami wejściowymi. Co powiedzieć swojemu dziecku, kiedy płaci większość rachunków" - wspominała.

Dianna wiedziała jednak, że nadszedł czas wysłać Demi na odwyk, kiedy to w 2010 roku brutalnie pobiła jedną ze swoich tancerek.

"Kiedy terapeuta zadawał jej pytania, usłyszałam kilka szokujących rewelacji. Gdy zapytał ją o narkotyki, opadła mi szczęka. Kokaina, trawka, adderall. Moja krew zastygła" - czytamy w książce.



Od ponad pięciu lat Demi Lovato jest trzeźwa i sama pomaga swoim fanom, którzy mają problemy psychiczne. Wokalistka zdaje sobie sprawę, co przeszła przez nią jej matka i jest z niej dumna. "To moja bohaterka" - przyznała Lovato magazynowi "People".

Dianna De La Garza zdradziła również, że była bita przez swojego męża.



"Myślę, że ofiary przemocy zawsze czują się tak samo. Nie jesteś w stanie zmienić kogoś, nieważne jak bardzo będziesz się starać. Może nadejść moment, w którym twoja miłość nie wystarczy, abyś był bezpieczny" - opowiadała i wyznała, że rozwiodła się z Patrickiem Lovato dopiero, gdy poczuła, że zdrowie jej córek jest zagrożone.

Przypomnijmy, że o swoim ojcu Demi Lovato opowiedziała w opublikowanym na Youtube dokumencie "Simply Complicated".