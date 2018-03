​Delegaci Enea Spring Break 2018 - pierwsze potwierdzone nazwiska

Podobnie jak w latach ubiegłych także w tegorocznej edycji Enea Spring Break Showcase Festival & Conference uczestniczyć będzie duża liczba gości z branży muzycznej.

Tegoroczna odsłona Enea Spring Break odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia.

Dotąd swój udział potwierdzili przedstawiciele licznych wytwórni (m.in. Kayax, Wydawnictwo Agora, Warner, Universal oraz Sony), festiwali (m.in. OFF Festival, Life Festival Oświęcim). Nie zabraknie reprezentantów Red Bulla, ZPAV czy Instytutu Adama Mickiewicza.

Do Poznania wybierają się także dziennikarze ogólnopolskich mediów - Interii, Onetu, Gazety Wyborczej, Co Jest Grane 24 czy Polityki. Na liście są także przedstawiciele instytucji oraz klubów poznańskich partnerujących festiwalowi. Swój udział potwierdzili także delegaci zagraniczni, m. in. z Czech, Słowenii, Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.

Pełna lista potwierdzonych branżowych gości znajduje się tutaj.

W tym roku w Poznaniu będzie można zobaczyć takich wykonawców jak Kortez, PRO8L3M, O.S.T.R., Krzysztof Zalewski, Albo Inaczej 2, Coma, Otsochodzi, Grubson, LemON, Natalia Kukulska czy Jazzband Młynarski-Masecki.