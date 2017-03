Deep Purple z teledyskiem "All I Got Is You"

Poniżej możecie zobaczyć teledysk do singla "All I Got Is You" zapowiadający nadchodzącą płytę "inFinite".

Deep Purple szykuje się do premiery nowej płyty /fot. Bartosz Nowicki/www.bartosznowicki.pl

Jak już informowaliśmy, podczas nagrywania płyty "inFinite" powstał trwający 97 minut film dokumentalny, który pokazuje ten proces. Fani będą mogli po raz pierwszy zobaczyć współpracę zespołu i producenta Boba Ezrina (m.in. Kiss, Pink Floyd, Peter Gabriel, Alice Cooper), który odpowiadał też za brzmienie poprzedniego albumu "Now What?!" (2013).

Film "From Here To inFinite" będzie dodatkiem do niektórych edycji płyty i będzie pokazywany przed premierą na całym świecie. Płyta ukaże się 7 kwietnia.

Na miesiąc przed premierą Deep Purple prezentuje teledysk "All I Got Is You".

W ramach promocji nowego materiału weterani ruszą w kolejną, tym razem pożegnalną trasę "The Long Goodbye Tour". Po raz ostatni Brytyjczycy zagrają też w Polsce, gdzie mają wielu fanów i gdzie cieszą się statusem legendy rocka.

Grupa zagra w Łodzi (Atlas Arena, 23 maja) i Katowicach (Spodek, 24 maja).



Singel "All I Got Is You" ukaże się 10 marca jako limitowane CD oraz limitowany 12-calowy vinyl.

Lista utworów:

1. "All I Got Is You" (album version)

2. "Simple Folk" (a solo guitar improvisation by Steve Morse)

3. "Above And Beyond" (previously unreleased instrumental version)

4. "Time For Bedlam" (first take from the album recording)

5. "Highway Star" (previously unreleased live version).