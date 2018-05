Decadent Fun Club: Współczesny świat to śmietnik (teledysk "Dead Things Never Smell Good")

Jesienią ma się pojawić debiutancki album grupy Decadent Fun Club, laureatów konkursu Jarocińskie Rytmy Młodych. Poniżej możecie zobaczyć nowy teledysk "Dead Things Never Smell Good".

Decadent Fun Club nagrywa debiutancki album /Sandra Roczeń /materiały prasowe

Wokalistą Decadent Fun Club jest Paveu Ostrovsky, który na castingu w trzeciej edycji "Mam talent" w oryginalny sposób zaśpiewał utwór "Life On Mars" Davida Bowiego. Od jurorów usłyszał trzy razy "tak", znakomicie przyjęła go także publiczność w studiu.

"Pawle, nie wiem, z jakiej bajki przyleciałeś, ale to jest jakaś bardzo dziwna bajka" - mówił Kuba Wojewódzki. "Szacun" - chwaliła go Agnieszka Chylińska, ale 21-letni wówczas wokalista nie przeszedł do dalszego etapu.

Po programie Paveu został m.in. zauważony przez słynną niemiecką wokalistkę Ninę Hagen, zagrał kilka koncertów (pod szyldem YXX z m.in. Mariuszem Kumalą z grupy Closterkeller) i przepadł.

"Przez dłuższy czas nie mogłem trafić na właściwych ludzi, z którymi mógłbym realizować swoje muzyczne marzenia. Nawet jeśli kogoś takiego spotykałem, za każdym razem okazywało się to rozczarowującym fiaskiem. W końcu przestawiłem życie na inny tor zdominowany przez pracę w korporacji. Prawdę mówiąc przestałem się już nawet zastanawiać, czy kiedykolwiek wrócę do grania" - mówi Ostrovsky.

Pod nowym szyldem Decadent Fun Club Ostrovsky połączył siły z muzykami zespołów Krem (basista Jasiek Łukomski aka John d'Arc) i nieistniejącego już Out of Tune (klawiszowiec Mateusz Gągol i Kamil Falkor). 16 lipca 2016 r., w dniu 27. urodzin wokalisty, w warszawskim klubie Chmury odbył się premierowy koncert nowej grupy. Zespół zaprezentował wówczas ok. półgodzinny program złożony z autorskich utworów. W obecnym składzie Falkora zastąpił znany z Sirens Hill perkusista Kamil Cegiełka.



Od tego czasu zespół wypuścił cztery single - "Serendipity" (w teledysku zagrał m.in. 83-letni Jerzy Nasierowski, który w latach 70. został skazany na 25 lat więzienia za współudział w zabójstwie - zwolniono go przedterminowo za wstawiennictwem poety, pisarza i scenarzysty Romana Bratnego), "Glitterball", "Stardust" i najnowszy "Dead Things Never Smell Good".

"Współczesny świat to śmietnik. Żyjemy w rzeczywistości pełnej przyspieszenia i wypaczenia. Być może nieprzypadkowo właśnie w tym momencie doszło do spotkania, w wyniku którego powstał Decadent Fun Club. Ich muzyka to zimny powiew świeżości i odwołanie do najpiękniejszych tradycji" - czytamy w informacji o zespole.

Zespół zdążył zaliczyć koncerty podczas m.in. Spring Break Festival w Poznaniu, Europejskich Targów Muzyczne Co Jest Grane 24 i u boku Krzysztofa Zalewskiego (jako laureaci Jarocińskich Rytmów Młodych). Grupa znalazła się w TOP10 plebiscytu "Sanki 2018", wskazującego najciekawsze nowe zespoły na polskiej scenie muzycznej według "Gazety Wyborczej".



Decadent Fun Club nie wyraża się wyłącznie poprzez dźwięki i słowa. Identyfikacja wizualna zespołu jest tak samo silna i osobista jak ich muzyka. Zespół konsekwentnie ilustruje swoje piosenki obrazami utrzymanymi w charakterystycznej, introwertycznej konwencji. Ich teledyski zyskały uznanie na Yach Film Festival, Berlin Music Video Awards i Cinemaforum.

Za produkcję najnowszego teledysku odpowiadają niezależni artyści wizualni związani z Decadent Fun Club od dłuższego czasu: Sandra Roczeń, Natasza Von Yullen i Tomasz Wolszczak. Niezwykle sugestywna metaforyka, intensywne kolory i klaustrofobiczny klimat teledysku dobrze korespondują z tekstem, który opowiada o wypaleniu relacji i "przenoszonych" emocjach.

"W tej piosence zawarte jest przesłanie, aby ludzie dbali o czystość i szczerość swoich relacji. Kłamstwo i manipulacja, zwłaszcza pod płaszczem miłości, wyrządzają krzywdę drugiej osobie, a na końcu zawsze uderzają ze zdwojoną siłą w nas samych. Nie należy trzymać w szafie przysłowiowego trupa, bo każdy taki trup, choćby najpiękniejszy, prędzej czy później zaczyna brzydko pachnieć, a to może być silnie trujące..." - opowiada Paveu Ostrovsky.