Debiut The Dark Element

Nowo powstały projekt The Dark Element przygotował debiutancki album.

Anette Olzon i koledzy szykują się do debiutu /Oficjalna strona zespołu

Mowa o przedsięwzięciu, za którym kryją się szwedzka wokalistka Anette Olzon (eks-Nightwish) oraz fiński gitarzysta i kompozytor Jani Liimatainen (eks-Sonata Arctica). Skład The Dark Element uzupełnili basista Jonas Kuhlberg i perkusista Jani "Hurtsi" Hurula.

"Od zawsze byłem wielkim fanem głosu Anette i gdy nadarzyła się okazja współpracy, nie mogłem z niej nie skorzystać. To będzie coś z rozmachem! Utwory są wybitnie melodyjne i na temat. Moim celem było skomponowanie chwytliwych utworów, które będą was prześladować w snach i sądzę, że zadanie to zostało wykonane" - o albumie "The Dark Element" powiedział Jani Liimatainen.

Debiutancka płyta The Dark Element będzie mieć swą premierę 10 listopada nakładem włoskiej Frontiers Music.

Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z tytułową kompozycją z albumu "The Dark Element":

Wideo The Dark Element - "The Dark Element" (Official Audio)

Oto program albumu "The Dark Element":

1. "The Dark Element"

2. "My Sweet Mystery"

3. "Last Good Day"

4. "Here's To You"

5. "Someone You Used To Know"

6. "Dead To Me"

7. "Halo"

8. "I Cannot Raise The Dead"

9. "The Ghost And The Reaper"

10."Heaven Of Your Heart"

11. "Only One Who Knows Me".