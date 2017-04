De Mono z laureatką "Mam talent" ("Próżno nie chcę czekać na twoją miłość")

Nową płytę "XXX" De Mono zapowiada polski cover przeboju Boba Marleya. W teledysku "Próżno nie chcę czekać na twoją miłość" piaskiem sypie Tetiana Galitsyna, pochodząca z Ukrainy zwyciężczyni polskiego "Mam talent".

7 kwietnia do sprzedaży trafi płyta "XXX" będąca prezentem dla fanów De Mono z okazji 30-lecia grupy. Album zawiera 12 piosenek w akustycznych wersjach stanowiących przekrój twórczości grupy od początku jej istnienia.

Singel "Próżno nie chcę czekać na twoją miłość" to polska wersja utworu "Waiting in Vain" Boba Marleya.

"Bob Marley był dla mnie człowiekiem, dzięki któremu stałem się muzykiem. (...) Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, kiedy go usłyszałem, pomyślałem sobie to jest właśnie to, co chciałbym robić. Zakochałem się totalnie w reggae" - opowiada wokalista Andrzej Krzywy.

Teledysk do promującego utworu powstał we współpracy z laureatką programu "Mam talent" - Tetianą Galitsyną.



"Doszliśmy do wniosku, że fajnie byłoby skorzystać z umiejętności, jakie posiada Tetiana Galitsyna pięknie malująca piaskiem. Fantastyczna artystka, bardzo kreatywna... Możliwe, że ten teledysk naprawdę spowoduje, że jeszcze więcej ludzi sięgnie po to nagranie. Wydaje mi się, że jest to rzecz, której w takim zakresie w Polsce jeszcze nie było. Fajnie, że być może otworzyliśmy nową furtkę w twórczości teledyskowej" - mówi Piotr Kubiaczyk, basista zespołu.

Z okazji okrągłego jubileuszu grupa zagra specjalną trasę "30/30" - 30 koncertów na 30-lecie.