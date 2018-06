De Mono Marka Kościkiewicza: Zobacz teledysk "Kiedy pada deszcz"

Premierowo na stronach Interii możecie zobaczyć teledysk "Kiedy pada deszcz". To kolejny singel promujący płytę "Enter" prowadzonej przez Marka Kościkiewicza grupy De Mono.

De Mono Marka Kościkiewicza (trzeci z prawej) prezentuje nowy teledysk /Tomasz Jarzębowski / Reporter

Płyta "Enter" ukazała się w połowie października 2017 r.

U boku lidera Marka Kościkiewicza (gitara) występują inni muzycy związani z największymi sukcesami De Mono: Robert Chojnacki (saksofon), Darek Krupicz (perkusja), Wojciech Wójcicki (klawisze) i Jacek Perkowski (gitara), a także basista Łukasz Przesmycki. Jesienią 2017 r. nowym wokalistą został Tomasz Korpanty, który zastąpił Michała Karpackiego, finalistę pierwszego "Idola", później uczestnika "The Voice of Poland".

Nowy wokalista De Mono jest także gitarzystą, autorem muzyki i tekstów. W 1997 roku wyjechał w trasę koncertową z Varius Manx, jako gitarzysta. W 2003 r. został finalistą telewizyjnego programu "Twoja droga do gwiazd". W latach 2006-09 był członkiem zespołu Andrzeja "Piaska" Piasecznego.

Przypomnijmy, że od blisko dekady trwa spór o prawa do nazwy De Mono - obecnie równolegle funkcjonują dwa zespoły: jeden z wokalistą Andrzejem Krzywym i basistą Piotrem Kubiaczykiem oraz drugi - na czele którego stoi założyciel, gitarzysta i kompozytor Marek Kościkiewicz.

Piosenka "Kiedy pada deszcz" to trzeci singel z płyty "Enter".

"Utwór pomimo tanecznego klimatu opowiada o trudnej chwili w związku chłopaka i jego dziewczyny. Bohater gotów jest zapomnieć o nieporozumieniu, nie doszukując się winy jednej ze stron. Nie chcę dłużej tutaj stać i patrzeć w twoje okno, kiedy pada deszcz - śpiewa w piosence" - czytamy w informacji o "Kiedy pada deszcz".

Koncepcją artystyczną i realizacją teledysku zajęła się Grupa13, która zaprosiła muzyków na plan zdjęciowy do Wrocławia. Ze względu na piękną bezdeszczową pogodę musiano użyć specjalnych urządzeń filmowych tzw. deszczownic.

"'Kiedy pada deszcz' to pierwszy klip zrealizowany do piosenek z płyty 'Enter', chociaż premierę ma jako trzeci po 'Jeśli ją kochasz' i 'Drzewa'. Był to więc również debiut naszego wokalisty Tomka Korpantego w teledysku De Mono" - powiedział Marek Kościkiewicz.