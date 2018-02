De Mono Marka Kościkiewicza: Zobacz teledysk "Drzewa"

Premierowo na stronach Interii możecie zobaczyć teledysk "Drzewa". To kolejny singel promujący płytę "Enter" prowadzonej przez Marka Kościkiewicza grupy De Mono.

Tomasz Korpanty (De Mono) na planie teledysku "Drzewa" /materiały promocyjne

Płyta "Enter" ukazała się w połowie października 2017 r.

U boku autora singla "Drzewa" Marka Kościkiewicza (gitara) występują inni muzycy związani z największymi sukcesami De Mono: Robert Chojnacki (saksofon), Darek Krupicz (perkusja), Wojciech Wójcicki (klawisze) i Jacek Perkowski (gitara), a także basista Łukasz Przesmycki. Jesienią 2017 r. nowym wokalistą został Tomasz Korpanty, który zastąpił Michała Karpackiego, finalistę pierwszego "Idola", później uczestnika "The Voice of Poland".

Nowy wokalista De Mono jest także gitarzystą, autorem muzyki i tekstów. W 1997 roku wyjechał w trasę koncertową z Varius Manx, jako gitarzysta. W 2003 r. został finalistą telewizyjnego programu "Twoja droga do gwiazd". W latach 2006-09 był członkiem zespołu Andrzeja "Piaska" Piasecznego.

Przypomnijmy, że od blisko dekady trwa spór o prawa do nazwy De Mono - obecnie równolegle funkcjonują dwa zespoły: jeden z wokalistą Andrzejem Krzywym i basistą Piotrem Kubiaczykiem oraz drugi - na czele którego stoi założyciel, gitarzysta i kompozytor Marek Kościkiewicz.

Tekst piosenki "Drzewa" opowiada nie tylko o naszym prawie do wolności, ale też o odpowiedzialności za nasze czyny. Najważniejsze decyzje w naszym życiu podejmujemy my sami. Każdy z nas jest tylko jednym drzewem, które z drugim łączy wiatr.

"Jestem bardzo zadowolony z tego nagrania. Tomek Korpanty fantastycznie uchwycił klimat o który mi chodziło" - cieszy się Marek Kościkiewicz.



Autorem teledysku jest Marek Kremer, zdobywca wielu nagród, m.n. Berlin Music Video Award, The Taste Award, official selection na To Tylko Montaż Film Fest.

Choreografię postanowił przygotować Tomasz Barański - wszechstronny tancerz i choreograf, znany szerokiej publiczności głównie z udziału w "You Can Dance" i "Tańcu z Gwiazdami". W castingu wzięli udział tancerze z całego kraju, a zwycięzcy dołączyli do członków grupy tanecznej Next (Wiktoria Omyła, Kuba Frydrychowicz, Kamila Wiaderek i in.). Prawdziwą perełką wśród tancerek występujących w teledysku jest Chinara Alizade - absolwentka Akademii Tańca w Moskwie, solistka warszawskiej Opery Narodowej.

Clip De Mono Drzewa