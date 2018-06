Dawid Podsiadło: Zdążyłem się zatęsknić ("Małomiasteczkowy")

Ponad 2,2 mln odsłon w ciągu raptem pięciu dni zanotował teledysk "Małomiasteczkowy" Dawida Podsiadły.

Dawid Podsiadło odniósł kolejny sukces /Tricolors / East News

Dawid Podsiadło powraca po dłuższej przerwie na rynek muzyczny i do koncertowania (pierwszy występ po przerwie odbędzie się podczas Open'er Festival w Gdyni).

Wideo Dawid Podsiadło o singlu "Małomiasteczkowy" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

"Trafiłem na ludzi, którzy wierzyli, że nie warto mnie przytłaczać własnymi ambicjami" - opowiadał wokalista w "Dzień dobry TVN".

Wspomniany singel "Małomiasteczkowy" jest zapowiedzią nowej płyty.

"To utwór o przełamywaniu barier, wstydu i szukaniu miejsca w nowej rzeczywistości. Nie mam tu żadnych wniosków. Mam za to wiele spostrzeżeń i przemyśleń, ale jestem jeszcze parę kroków od krytykowania czegokolwiek. Na pewno w niektórych momentach przemawia przeze mnie zazdrość, odzywają się jakieś skamieniałe kompleksy, o których istnieniu przez długi czas nie wiedziałem. To zazdrość o swojego rodzaju beztroskę i - w zależności od perspektywy - albo głupotę, albo odwagę" - tłumaczy Podsiadło.

Na potrzeby realizacji klipu, Dawid na jeden dzień dołączył do ekipy zajmującej się profesjonalnym przesadzaniem drzew ze specjalistycznej plantacji pod Warszawą i uczestniczył w procesie zasadzenia drzewa na nowym osiedlu w centrum miasta. Za brzmienie nagrania (jak i całego nadchodzącego albumu) odpowiada producent Bartosz Dziedzic, który w przeszłości pracował między innymi z Moniką Brodką i Arturem Rojkiem.

Clip Dawid Podsiadło Małomiasteczkowy

Sprawdź tekst piosenki "Małomiasteczkowy" w serwisie Teksciory.pl!



"Cały nowy materiał porusza biodra do tańca, ale ten robi to najbardziej bezczelnie i bezkompromisowo. Czuliśmy z Bartoszem, że takich środków powinniśmy użyć. Że w takiej aranżacji utwór ten zostanie w głowach odbiorców najdłużej" - dodaje Podsiadło.

Następca płyty "Annoyance & Disapointment" ma ukazać się jesienią tego roku.