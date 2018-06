​Dawid Podsiadło rusza w małomiasteczkową trasę koncertową

Dawid Podsiadło znowu rusza w trasę koncertową. Wokalista odwiedzi pięć miast, a podczas występów zaprezentuje całkiem nową muzykę.

Dawid Podsiadło powraca /Jordan Krzemiński / AKPA

Po półtorarocznej przerwie w aktywności artystycznej Dawid Podsiadło wraca do show-biznesu. W ubiegłym tygodniu ukazał się singiel "Małomiasteczkowy" zapowiadający trzecią płytę artysty - album, którego premierę zaplanowano na jesień 2018 r., wg deklaracji artysty będzie wypełniony muzyką do tańca.

Utwór który został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez fanów, w ciągu tygodnia zanotował ponad trzy mln wyświetleń w serwisie Youtube oraz utrzymuje się na pierwszym miejscu najczęściej odtwarzanych polskich utworów na platformie Spotify.

"Po dwóch solowych albumach gdzie przeważały wolne i refleksyjne utwory napisane w języku angielskim, dojrzałem do tego, żeby całą płytę napisać i zaśpiewać po polsku, a jednocześnie zderzyć tę prawdę w tekstach z muzyką, która poruszy do tańca i do zabawy. Tak to dziś czuję i tak wymyśliłem emocje, które chce ludziom przekazać na tych nagraniach" - wyznaje Dawid Podsiadło.

Clip Dawid Podsiadło Małomiasteczkowy

Powrotowi Dawida na scenę będzie towarzyszyć "Małomiasteczkowa" trasa koncertowa, w wyjątkowej oprawie wizualnej do której wykonawca zdążył nas już przyzwyczaić. Artysta odwiedzi tylko pięć miast i przewrotnie do nazwy, będą to największe miasta i aglomeracje, a koncerty odbędą się w halach widowiskowych mogących pomieścić kilkanaście tysięcy widzów.

"Małomiasteczkowa" trasa koncertowa:

27.10 - Katowice (Spodek)

4.11 - Wrocław (Hala Stulecia)

23.11 - Kraków (TAURON Arena Kraków)

29.11 - Gdańsk/Sopot (Ergo Arena)

8.12 - Warszawa (Torwar)

Będą to jedyne dedykowane nowemu albumowi, premierowe koncerty Dawida w tym roku, który wcześniej pojawi się z krótkimi koncertami tylko na czterech festiwalach muzycznych, zapowiadając to, co przygotowuje dla fanów na swojej trasie.

Warto przypomnieć, że tuż przed tym kiedy z końcem 2016 roku Dawid ogłosił przerwę od działań muzycznych, w tym - koncertowania, wszystkie ogłoszone przez niego biletowane koncerty wyprzedały się błyskawicznie (ponad 45 tys. sprzedanych biletów).