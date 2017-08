David Hasselhoff i obsada "Strażników Galaktyki" razem

Do sieci trafił teledysk Davida Hasselhoffa do utworu "Guardians Inferno" promujący film "Strażnicy Galaktyki vol. 2". Utwór powstał wraz z obsadą filmu nazwaną w klipie The Sneepers.

Davida Hasselhoff w klipie "Guardians Inferno" /

Przypomnijmy, że druga część "Strażników Galaktyki" trafiła do polskich kin na początku maja tego roku i cieszyła się sporą popularnością.

Reklama

Po raz kolejny specjalnie na potrzeby filmu stworzono kompilację utworów. Na "Awesome Mix Vol. 2" znalazły się przeboje z lat 80. takich wykonawców jak - Electric Light Orchestra, Fleetwood Mac, Glen Campbell, Cheap Trick i Parliment.

Wydana w kwietniu płyta z utworami sprzedała się w ciągu trzech miesięcy w nakładzie ponad 350 tys. egzemplarzy.

Ostatnim utworem na składance była piosenka "Guardians Inferno", wykonana przez Davida Hasselhoffa (zaliczył również epizod w samym filmie) oraz The Sneepers.

W sierpniu w sieci pojawił się teledysk do wspomnianego utworu "Guardians Inferno". Oprócz aktora i wokalisty widzimy w nim także obsadę produkcji Marvela - Chrisa Pratta, Zoe Saldanę, Dave'a Bautistę, Michaela Rookera, Karen Gillan, Pom Klementieff, Seana Gunna, a także reżysera filmu Jamesa Gunna. Na końcu epizod zaliczył również 94-letni twórca komiksów Stan Lee.



Klip w reżyserii Davida Yarovesky'ego obejrzano w ciągu trzech dni ponad 2,7 miliona razy.