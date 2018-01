David Guetta w Krakowie: Roztańczona Tauron Arena Kraków

W sobotni wieczór (27 stycznia) w krakowskiej Tauron Arenie odbyła się z pewnością jedna z najlepszych imprez klubowych w Polsce. Tysiące fanów Davida Guetty bawiło się w rytm jego największych przebojów.

David Guetta w Tauron Arenie Kraków INTERIA.PL

Za sprawą popularnego francuskiego DJ-a muzyczny początek roku w Tauron Arenie Kraków można zaliczyć do mocnych i udanych. Dwugodzinny koncert Davida Guetty był kwintesencją jego muzycznego dorobku.

Reklama

Ze sceny rozbrzmiewały największe przeboje, które nie pozwoliły publiczności nawet na moment odpoczynku i wytchnienia.

- Choć nie jestem szczególną fanką takich gatunków, a na koncert przyszłam raczej dla towarzystwa, zdecydowanie był to jeden z najlepszych koncertów, a zarazem imprez w moim życiu - powiedziała jedna z uczestniczek.

Aż trudno uwierzyć, że ten charyzmatyczny, a przy tym niesamowicie sympatyczny i pozytywny artysta skończył 50 lat. Od wydania jego pierwszego, studyjnego albumu "Just a Little More Love" minie niebawem 17 lat.

Koncert w Tauron Arenie był piątym występem Davida Guetty w Polsce i odbył się na zaproszenie Prestige MJM. Tym wyjątkowym koncertem agencja rozpoczęła świętowanie 10-lecia swojego istnienia.



David Guetta zaczynał karierę jako DJ w latach 80. w klubach paryskiej dzielnicy Les Halles. Jego początki to przede wszystkim liczne sukcesy we Francji. Debiutancki singel "Up & Way" z Robertem Owensem pomógł mu zdobyć popularność poza granicami kraju. Jako jeden z nielicznych francuskich DJ-ów rozwijał swoją ścieżkę kariery grając na Ibizie.

O międzynarodowej popularności DJ-a, świadczą wypełnione po brzegi kluby i hale koncertowe, jak również imponujące statystyki w social mediach. Oficjalny profil artysty na portalu Facebook śledzą ponad 53 miliony fanów, a jego profil na Instagramie cieszy się liczbą ponad 8,3 milionów obserwujących.

David Guetta ma na koncie występy na scenach największych i najważniejszych festiwali oraz parkietach klubowych świata. Wśród nich znalazły się m.in.: Miami Ultra Music Festival, Tomorrowland oraz Coachella Festival. Producent stał się również głównym bywalcem jednego z najsłynniejszych klubów świata - Ushuaia na Ibizie. Na przestrzeni lat zdobył wiele prestiżowych nagród przemysłu muzycznego, w tym m.in. MTV European Music Awards, Grammy Awards, DJ Awards oraz NRJ Music Award.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. David Guetta One Love

Sprawdź tekst piosenki "One Love" w serwisie Teksciory.pl!

W bogatym dorobku ma współpracę z takimi gwiazdami jak: Rihanna, Justin Bieber, Black Eyed Peas, Flo Rida, Nicki Minaj, Usher, Taio Cruz, Ludacris, Avicii, Sia czy Bebe Rexha.

Guetta jest autorem hymnu piłkarskich Mistrzostw Europy we Francji. Nagrany z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson utwór "This One's for You" stał się światowym przebojem.

Clip David Guetta This One's For You - ft. Zara Larsson (UEFA EURO 2016™ Official Song)

Sprawdź tekst piosenki "This One's For You" w serwisie Teksciory.pl!