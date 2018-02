David Guetta: Musisz podejmować ryzyko

Na swoim koncie ma dziesiątki muzycznych nagród, tysiące koncertów i niezliczoną ilość fanów. Jeden z najsłynniejszych DJ-ów świata David Guetta opowiada PAP Life o nowej trasie koncertowej, swojej recepcie na sukces oraz o muzycznych inspiracjach.

David Guetta wystąpił w Krakowie /BEN STANSALL /arch. AFP

Współpracował z Justinem Bieberem, Nicki Minaj i Rihanną, a jego przeboje od lat niezmiennie rozgrzewają do czerwoności klubowe parkiety na całym świecie. Pod względem popularności i liczby zagranych koncertów David Guetta to wśród DJ-ów i producentów muzyki elektronicznej niekwestionowany lider. Na przestrzeni lat zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in. MTV European Music Awards, Grammy Awards czy DJ Awards, a przez magazyny muzyczne był wielokrotnie uznawany za najlepszego DJ-a świata.

Wideo Jak David Guetta będzie świętował pięćdziesiąte urodziny? (Dzień Dobry TVN/x-news)

Guetta karierę zaczynał w latach 80. w klubach paryskiej dzielnicy Les Halles. Choć początkowo sukcesy odnosił głównie we Francji, debiutancki singiel "Up & Way" przyniósł mu międzynarodową popularność. Dzisiaj David Guetta to jedno z najgorętszych nazwisk w branży i prawdziwa legenda electronic dance music, a według magazynu "Forbes" - jedna z dziesięciu najlepiej zarabiających gwiazd muzyki klubowej na świecie.

Receptą na sukces jest dla 50-letniego artysty zachowanie w sobie entuzjazmu, jak z początków kariery.

"Myślę, że prawdziwe wyzwanie, gdy robisz coś tak długo, to pozostać tym wciąż podekscytowanym. A żeby zachować tę ekscytację, musisz podejmować ryzyko. Czasami to dość wyczerpujące, bo wiesz, ryzykować każdego dnia - to stresujące. Ale to powoduje, że wciąż cię to kręci, że wciąż cię to pasjonuje. Myślę, że to jedyny sposób, żeby przetrwać. Bo jeśli masz na to ciągle ten sam przepis, działasz wedle schematu, ekscytacja tym co robisz i radość powoli znikają" - wyznaje Guetta w rozmowie z PAP Life.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. David Guetta One Love

Artysta ma na swoim koncie występy na scenach najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej świata, m.in.: Tomorrowland, Coachella Festival czy Miami Ultra Music Festival. Regularnie gości też w jednym z najsłynniejszych klubów świata - Ushuaia na Ibizie. Obecnie trwa jego najnowsza trasa koncertowa, która ma posłużyć muzykowi za główną inspirację do kolejnego albumu.

W ramach europejskiego tournee Guetta odwiedził Polskę, by w ostatnią sobotę (27 stycznia) zaprezentować swój set w krakowskiej Tauron Arenie. W czasie widowiskowego show tysiące fanów bawiły się do najgorętszych przebojów minionego lata - ale nie tylko.

"Podczas tej trasy koncertowej próbuje wielu nowych dźwięków. Jestem w trakcie tworzenia nowego albumu i trasa, którą robię właśnie teraz wpływa na muzykę, która znajdzie się na moim następnym albumie. Zmieniam muzykę w secie za każdym razem, co jest dla mnie bardzo ekscytujące, bo to nie jest wypracowana formuła. Cały czas improwizuję, próbuję nowych miksów i nagrań, które testuję, co jest bardzo fajne. Mam nadzieję, że ludzie to pokochają" - zdradza Guetta.

W czym tkwi sekret popularności francuskiego DJ-a? "Gdy wychodzę na scenę, łączę się z publicznością i myślę, że to sprawiło, że odniosłem sukces. Daję ludziom dobrą zabawę" - stwierdza Francuz.