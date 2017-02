David Foster: Jestem singlem. Nie przywykłem do tego

David Foster przyznał, że obecnie w jego życiu nie ma żadnej kobiety.

David Foster zdradził, że z nikim się nie spotyka /Alberto E. Rodriguez / Getty Images

Znany producent muzyczny, który w trakcie swojej kariery współpracował m.in. z Michaelem Jacksonem, Celine Dion, Joshem Grobanem i wieloma innymi artystami, w 2015 roku rozwiódł się z aktorką Yolandą Hadid.

Związek z gwiazdą serialu "Gotowe na wszystko" był jego czwartym małżeństwem. Foster w rozmowie z "Vanity Fair" przyznał, że jest kobieciarzem i szybko zaczyna oraz kończy kolejne relacje. Teraz jednak w jego życiu ma nie być żadnej kobiety, a Foster cieszy się z bycia singlem.

"Staram się przechodzić od małżeństwa do małżeństwa. Zostawiając jedną żonę dla kolejnej. Teraz po raz pierwszy w dorosłym życiu jestem sam. To potężne uczucie, do którego nie przywykłem" - mówił muzyk.

W 2016 roku producenta łączono m.in. z byłą modelką Christie Brinkley. Polskie media żyły natomiast jego relacją z Edytą Górniak. Foster rozpoczął współpracę zawodową z polską wokalistką, ale niektórzy dopatrywali się w tym także zaczątku romansu.

Fosterowi bardziej ostrożne dobieranie partnerek doradzają nawet jego znajomi. Ten jednak na razie nie ma ochoty tego robić.