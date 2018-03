David Byrne nie zaprosił do pracy nad "American Utopia" żadnej kobiety. Jak to skomentował?

David Byrne powraca po 14 latach z nowym albumem "American Utopia". Muzykowi wytknięto, że do pracy nad płytą nie zaangażował żadnej kobiety.

David Byrne w lipcu wystąpi w Polsce /Theo Wargo /Getty Images

Najnowsza płyta Davida Byrne'a zatytułowana "American Utopia" ukaże się 9 marca.

Wśród osób, które pomagały Byrne'owi współtworzyć album znaleźli się m.in. Brian Eno, Jack Penate czy Sampha.

Po tym, jak lider kultowego zespołu Talking Heads opublikował w mediach społecznościowych listę wszystkich swoich współpracowników przy "American Utopia", dziennikarka muzyczna Lauren Martin zauważyła, że nie ma w tym zestawieniu żadnej kobiety.

"David Byrne ma szczególne miejsce w moim sercu, ale wygląda na to, że dla kobiet nie ma miejsca na 'American Utopia'" - napisała Martin na Twitterze.

Wobec tego typu komentarzy - których było więcej - głos postanowił zabrać sam Byrne. Muzyk opublikował specjalną wiadomość na swoich profilach w mediach społecznościowych.

"Chciałbym podziękować tym, którzy napisali, żeby zwrócić na to uwagę - to dla mnie dużo znaczy" - napisał Byrne.

"Ten brak reprezentacji jest problematyczny i szeroko rozpowszechniony w naszej branży. Żałuję, że nie zatrudniłem i nie współpracowałem z kobietami nad tym albumem - to niedorzeczne, nie jestem taki i na pewno to nie pasuje do tego, jak pracowałem w przeszłości" - czytamy dalej w oświadczeniu lidera Talking Heads, który swoje zachowanie określił jako "niedbałe".

"Cieszę się, że żyjemy w czasach, kiedy ta dyskusja się odbywa. Trudno zdać sobie sprawę, że bez względu na to, ile wysiłku poświęcasz na popychanie świata w kierunku, który według ciebie jest właściwym kierunkiem, czasami jesteś częścią problemu. Nigdy nie myślałem, że jestem 'jednym z nich', ale do pewnego stopnia jestem. Wasze odpowiedzi służą jako korekta. Dziękuję" - zakończył swoją wiadomość Byrne.

Przypomnijmy, że David Byrne będzie w tym roku jedną z gwiazd Open'er Festival w Gdyni.



Clip David Byrne Everybody's Coming To My House

