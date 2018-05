Dave Grohl wychował konkurencję. Zobacz jego występ z 12-letnią córką

W sobotę (12 maja) Dave Grohl wystąpił charytatywnie w San Francisco. Na scenie dołączyła do niego córka, która wykonała przy jego akompaniamencie utwór "When We Were Young" Adele.

Córki Dave'a Grohla idą w jego ślady /Julien M. Hekimian /Getty Images

8-letnia córka Dave'a Grohla zagrała z Foo Fighters

Dave Grohl zgodził się zagrać charytatywnie na rzecz szpitala dziecięcego w San Francisco.

Po wykonaniu kilku utworów, lider Foo Fighters zaprosił na scenę swoją nastraszą, 12-letnią córkę, Violet.

Dziewczynka, przy akompaniamencie ojca, zaśpiewała swoją, akustyczną interpretację przeboju "When We Were Young" z repertuaru Adele.

"Pamiętam, jak mi powiedziała: ‘Tato, nie jesteś nawet najlepszym wokalistą w rodzinie’" - wspominał Grohl, zapowiadając występ swojej pociechy. "I ma rację" - dodał muzyk.

To nie pierwszy raz, kiedy do Grohla na scenie dołączyła córka. W czerwcu 2017 roku razem z Foo Fighters zagrała 8-letnia Harper.