Daryle Singletary nie żyje. Wokalista miał 46 lat

Wokalista country, Daryle Singletary, który w latach 90. zdobył popularność piosenkami "I Let Her Lie" i "Amen Kind of Love", zmarł w poniedziałek 12 lutego w swoim domu. Nie ujawniono przyczyny śmierci.

Daryle Singletary miał 46 lat /Terry Wyatt /Getty Images

Daryle Singletary urodził się w mieście Cairo w stanie Georgia. Swoją karierę związał jednak z Nashville, gdzie przeprowadził się na początku lat 90. W 1992 roku muzyk podpisał kontrakt z Evergreen Records i rozpoczął prace nad debiutanckim albumem.

Ten nazwany jego imieniem i nazwiskiem ukazał się w 1995 roku, a promowały go utwory "I’m Living Up To Her Low Expectations", "I Let Her Lie" oraz "Too Much Fun". Płyta znalazła się na 44. miejscu zestawienia najpopularniejszych płyt country, a piosenka "I Let Her Lie" dotarła do drugiego miejsca US Hot Country Songs.

Również na drugim miejscu znalazł się utwór promujący album "All Because of You" z 1996 roku - "Amen Kind of Love".

Łącznie wokalista nagrał siedem krążków, a ostatni z nich, "There’s Still a Little Country Left", ukazał się w 2015 roku.



Singletary angażował się też w różne projekty. Współpracował m.in. z Georgem Jonesem, Dwightem Yoakamem, Mergle Haggardem, Ricky Saggsem, Johnem Andersonem i Vincem Gillem.

W 2017 roku do sprzedaży trafił jego wspólny album z Rhondą Vincent "American Grandstand".

"Wciąż jest wiele osób, które chcą słuchać tradycyjnej muzyki country" - możemy przeczytać na stronie artysty.