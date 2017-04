Daria Zawiałow i jej "Miłostki". Zobacz teledysk!

Daria Zawiałow zaprezentowała kolejny teledysk promujący jej debiutancki album "A kysz!". Zobaczcie klip do utworu "Miłostki"!

Daria Zawiałow i Tomasz Nosiński na planie teledysku "Miłostki" /

Album "A kysz!" to debiutancka płyta Darii Zawiałow, która ukazała się 3 marca tego roku.

Singlami promującymi wydawnictwo były "Malinowy chruśniak" i "Kundel bury", do których powstały teledyski. Wokalistka zaprezentowała klip do kolejnego utworu z płyty - piosenki "Miłostki".

"Ten utwór jest zaproszeniem do zagłębienia się w album, jest zamglony, jego brudne gitary budzą niepokój. Cała kompozycja połączona została z listem bezradnej dziewczyny, która nie ma sił zaufać ponownie. Adresat to mężczyzna, który ma dość trywialne podejście do relacji damsko-męskich - traktuje dziewczynę jak kolejną z rzędu miłostkę. Tytuł utworu brzmi zwiewnie i lekko, więc stanowi pewną przeciwwagę do samej warstwy muzycznej, która jest dość mroczna" - mówi Daria.

W teledysku w rolę wspomnianej pary wcieliła się Daria i aktor Tomasz Nosiński. Klip wyreżyserował Karol Łakomiec.

Zobacz teledysk "Miłostki":



Clip Daria Zawiałow Miłostki

