​Daria Zawiałow debiutuje. Poznaj szczegóły albumu "A kysz!"

3 marca na półkach sklepowych pojawi się debiutancki album Darii Zawiałow "A kysz!".

Singlami promującymi wydawnictwo "A kysz!" Darii Zawiałow są "Malinowy chruśniak" i "Kundel bury", do których powstały teledyski.

"Płyta jest kulminacją wszystkiego, co zbierało się we mnie od dłuższego czasu. Przez kilka lat ja i mój przyjaciel, a także producent albumu, Michał Kush, docieraliśmy się muzycznie, aż złapaliśmy falę, która poniosła nas do tworzenia tego, co zaczęło zaskakiwać i cieszyć. Utwory są zróżnicowane, a jednak spójne. Są momenty radości, zawadiackiej figlarności, a nawet lamentu, rozpaczy czy manifestu" - mówi o płycie Daria Zawiałow.

"Nie wszystkie teksty, które napisałam, mówią o mnie. Czasami opowiadam historię. Charakteru całości dodają gitary nagrane przez współkompozytora Piotrka "Rubensa" Rubika [znany z grupy LemON] i muszę przyznać, że często inspirowało mnie ich brzmienie. Płyta jest więc i elektroniczna, i gitarowa. Ostra i chłodna. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tu kąt dla siebie" - dodaje wokalistka.

Daria Zawiałow pierwsze kroki stawiała w programie "Od przedszkola do Opola". Na liście sukcesów ma m.in. wygraną w "Szansie na sukces", udział w Debiutach na festiwalu w Opolu (wygrana w 2009 r.) i półfinał telewizyjnego programu "Mam talent". Śpiewałała też w chórkach u Maryli Rodowicz. W ostatniej edycji "X Factor" (2014) dotarła do finałowych odcinków na żywo.

W 2016 r. w konkursie Debiuty na festiwalu w Opolu zdobyła Opolską Karolinkę.



Tracklista płyty "A kysz!":

1. "Malinowy chruśniak"

2. "Kundel bury"

3. "Skupienie"

4. "Miłostki"

5. "Lwy"

6. "Chameleon"

7. "Nie wiem gdzie jestem"

8. "Król Lul"

9. "Pistolet"

10. "Noce ukryte"

11. "Niemoc".