Damian Ukeje w duecie z Sarsą (nowy teledysk "Od połowy")

Damian Ukeje zaprezentował teledysk do utworu "Od połowy", w którym wokalnie wsparła go Sarsa.

Damian Ukeje promuje swój drugi album /Łepecki Michał /AKPA

We wrześniu ukazała się płyta "ỤZỌ", drugi album Damiana Ukeje - zwycięzcy pierwszej edycji "The Voice of Poland".

Po premierze teledysków do utworów "Film" i "Niedźwiedź", nadszedł czas na trzecią odsłonę, tym razem z udziałem Sarsy. Wokalista zaprezentował klip do ich wspólnej piosenki, "Od połowy".

Tytuł albumu "ỤZỌ" pochodzi z języka nigeryjskiego, a dokładnie z dialektu Igbo i oznacza "Drogę". "Cała płyta opisuje podróż przez różne aspekty życia, wewnętrzne przemiany, a wykorzystanie nazwy w rodzimym języku ojca artysty jest pięknym podsumowaniem przebytej drogi..." - brzmiała zapowiedź wydawnictwa.

Zobacz teledysk "Od połowy":



Clip Ukeje Od połowy - ft. Sarsa

