"Skazana na miłość" to filmowa historia Dalidy, francuskiej piosenkarki włoskiego pochodzenia. To także album z jej największymi przebojami. Premiera - 13 marca.

Dalida na scenie w 1969 r. /AP/Fotolink

Od narodzin w Kairze w 1933 roku do pierwszego występu w słynnej francuskiej sali koncertowej Olimpia w roku 1956, od ślubu z Lucien'em Morrisse'm - czołowym europejskim reżyserem - przez szalone imprezy dyskotekowe, po duchowe podróże do Indii oraz międzynarodowy sukcesu utworu "Gigi l'Amoroso" w 1974 roku. O tym wszystkim opowiada najnowszy film "Dalida. Skazana na miłość" ze Svevą Alviti w roli głównej.



Reklama

Film to intymny portret femme fatale, skomplikowanej i energetyzującej nowoczesnej kobiety, która podejściem do życia wyprzedziła swoje czasy. Pomimo jej tragicznej śmierci w 1987 roku (gwiazda popełniła samobójstwo), jej gwiazda wciąż lśni nieśmiertelnym blaskiem.

W oryginalnej, dwupłytowej ścieżce dźwiękowej do filmu znalazły się największych hity Dalidy oraz dzieła kompozytora Jean-Claude'a Petit.

Dalida w swoim dorobku miała ponad 140 mln sprzedanych płyt.

Wszystko o "Dalida. Skazana na miłość w serwisie Film!

Wideo Dalida - ZWIASTUN PL - premiera 31 marca

Oto szczegóły ścieżki dźwiękowej do filmu "Dalida. Skazana na miłość":

CD1:

"Un Po' D'Amore"

"Gyrophare"

"L'amour avec Luigi"

"Sexy World"

"Aime-moi" - Album Version

"Bambino" - Album Version

"Come Prima" - Album Version

"Massenet: Meditation"

"L'enfance en Egypte"

"Ecoutez les mandolines"

"Devant la glace"

"Come Prima"

"Jarabe Tapatio"

"Por El Amor De Yolanda"

"Le temps des fleurs"

"Belles belles belles"

"Je me sens vivre"

"Angela"

"Ciao Amore Ciao"

"Ciao Amore Ciao" - French Version

"Bang Bang"

"Le corps de Luigi"

"Histoire d'un amour"

"Two Pages"

"The Way To Your Heart"

"Il venait d'avoir 18 ans" - French Version

"Dan Dan Dan" - Album Version

CD 2:

"La parenthèse indienne"

"Je suis malade"

"Avec le temps"

"Gigi L'Amoroso" - French Version

"Paroles paroles"

"Besame Mucho"

"Et de l'amour de l'amour"

"Je suis désolé"

"Heaven Must Be Missing An Angel" - Mono

"Les barbelés"

"J'attendrai"

"J'attendrai" - Album Version

"Comme disait Mistinguett"

"Gigi l'amoroso" - English / Japanese Version

"Gigi In Paradisco"

"Salma Ya Salama" - Arabic Version

"Laissez-moi danser (Monday Tuesday)"

"La solitude"

"Youssef Chahine"

"Dalida thème"

"Je vais arrêter"

"Pour ne pas vivre seul"

"Plan paradiso"

"Mourir sur scène".